MIRRI: Budúcnosť miest bola v centre medzinárodnej diskusie
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Budúcnosť miest nezačína len pri investíciách do infraštruktúry, ale predovšetkým pri investíciách do dôstojného života ľudí. Toto bola hlavná myšlienky medzinárodného podujatia Danube Region Urban Forum 2026 organizovaného v Bratislave Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.
„Bývanie sa dnes stáva jednou z najdôležitejších tém v Európe. Už to nie je len otázka urbanizmu či trhu s nehnuteľnosťami. Dostupnosť bývania ovplyvňuje kvalitu života, ekonomickú stabilitu aj to, či ľudia vnímajú svoje mesto alebo obec ako miesto, kde chcú zostať a žiť,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Danube Region Urban Forum (DRUF) predstavuje nové strategické medzinárodné fórum zamerané na dostupné bývanie, kvalitu urbanizmu, architektúru a rozvoj miest. Jeho ambíciou je vytvoriť dlhodobú platformu spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu a posilniť prepojenie národných politík s európskymi a globálnymi iniciatívami. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR priniesol v rámci konferencie DRUF odborné prezentácie o urbanizme, o územnom plánovaní, o architektúre a o regionálnom rozvoji.
„Rozvoj miest a obcí je jednou z priorít nášho úradu. Samosprávam aktívne pomáhame pri zvládaní aktuálnych výziev, ktorým čelia. Vytvorili sme tiež Architektonickú politiku Slovenska, ktorá nastavuje jasné rámce rozvoja našej krajiny. Jej kľúčovými témami sú architektúra, urbanizmus a regionálny rozvoj, v ktorých sa snažíme vzdelávať širokú verejnosť. Konferencie ako DRUF sú dôležité pre čerpanie inšpirácií dobrej praxe a pomáhajú medzinárodnej spolupráci a výmene skúseností,“ povedal Ivan Zizič, podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
Významnou súčasťou fóra je podpis päťročnej dohody o spolupráci medzi MIRRI SR a UN-Habitat, ktorý zastupoval Efran Ali, regionálny riaditeľ pre Východnú Európu a Strednú Áziu. Dohoda nadväzuje na memorandum o porozumení z novembra 2025 a posúva partnerstvo do konkrétnej implementačnej roviny. Vďaka tejto spolupráci bude už čoskoro otvorená nová styčná kancelária UN-Habitat Collaboration Hub Košice.
Spolupráca je zameraná na podporu udržateľnej povojnovej obnovy ukrajinských miest a komunít, pričom Slovensko prispieva nielen finančne, ale tiež expertízou. Vďaka tomu sa zvyšuje jeho medzinárodná viditeľnosť v oblastiach urbanizmu, bývania a regionálneho rozvoja. Súčasťou iniciatívy je aj prepojenie na aktivity Ukraine Urban Support Hub a rozvoj odborných kapacít medzi slovenskými a ukrajinskými inštitúciami.
Výstupy Danube Region Urban Forum 2026 budú prezentované aj na World Urban Forum 13 v Baku, ktoré je najvýznamnejšou globálnou platformou OSN pre diskusiu o udržateľnej urbanizácii. DRUF tak prepája regionálnu spoluprácu s globálnou diskusiou o budúcnosti miest.
