MIRRI čelí pokute za zlepšovanie digitálnych zručností seniorov

Bratislava 28. novembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR čelí ďalšej pokute. Tentoraz za projekt "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov", ktorý MIRRI spustilo počas pôsobenia Veroniky Remišovej, v súčasnosti opozičnej poslankyne Národnej rady SR (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ). Uviedol to Martin Dorčák, riaditeľ odboru komunikácie MIRRI.



Pri realizácii projektu podľa neho unikli osobné údaje viacerých seniorov, ktorí sa do projektu zapojili. Problém so zverejnenými osobnými údajmi však bol aj pri desiatkach rôznych zmlúv, ktoré ministerstvo zverejnilo v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Za pochybenia dostalo MIRRI SR pokutu v celkovej výške 8600 eur.



"Dostali sme ďalšiu faktúru za amaterizmus bývalého vedenia, na ktorú sa poskladajú občania tohto štátu. V úrade som ešte len zopár týždňov a už sa nám na stole hromadia rozhodnutia rôznych inštitúcií, ktoré zisťujú pochybenia a prešľapy v projektoch a zmluvách bývalého vedenia. Najskôr to bol Remišovej sebapropagačný časopis, teraz sú to tablety pre seniorov. Chyby v Remišovej práci sme v minulosti nahlas kritizovali a dnes, keď za ne naše ministerstvo dostáva tisícové pokuty, sa ukazuje, že táto kritika bola opodstatnená," vyhlásil minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).



Pokutu udelil ministerstvu investícií Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý v rozhodnutí skonštatoval, že MIRRI v období od 16. marca do 17. apríla 2023 zverejnilo v CRZ darovacie zmluvy "s osobnými údajmi dotknutých osôb v rozsahu dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo) bez primeraného právneho základu", čím podľa úradu porušilo euronariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.



"V čase, keď sú seniori hlavnou cieľovou skupinou najrozličnejších podvodníkov a prichádzajú kvôli nim o svoje celoživotné úspory, sa nemôže stať, aby unikali ich najcitlivejšie údaje. A už vôbec nie, aby takéto fatálne chyby robil štát," zdôraznil Raši.



Dorčák dodal, že ďalšie pochybenia zistil Úrad na ochranu osobných údajov SR pri desiatkach zmlúv, ktoré boli v CRZ zverejnené bez toho, aby v nich boli anonymizované osobné údaje, ako rodné číslo, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefón, ekonomické údaje či podpis. Za oba prípady dostalo MIRRI od úradu pokutu v celkovej výške 8600 eur.