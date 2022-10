MIRRI: Cezhraničná spolupráca SR a ČR má svoj nový finančný rámec

Bratislava 5. októbra (TASR) - Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg SK - CZ na nové programové obdobie 2021 až 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré plní úlohu riadiaceho orgánu v programe. Prvé výzvy sa vyhlásia začiatkom budúceho roka.



"Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Práve na podporu dobrých susedských vzťahov a pomoc ľuďom žijúcim v pohraničí slúžia eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Po tom, ako Európska komisia pred pár dňami schválila program spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom, teraz pre nové programové obdobie schválila aj program spolupráce s Českou republikou a postupne budú schvaľované aj ďalšie programy. Pre Slovensko to znamená, že môžeme nabiehať na čerpanie nových eurofondov," uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



"Program Interreg s Českou republikou má celkovú alokáciu takmer 107 miliónov eur a riadi ho naše ministerstvo. Práve tento program považujem za veľmi dôležitý. Máme spoločné problémy a musíme spojiť sily, aby sme ich aj spoločne riešili. Spomeňme si na tohtoročné leto - Slovensko aj Česko zažívali najväčšie sucho za niekoľko sto rokov a extrémnu vlnu horúčav. O tejto téme som hovorila aj s mojím rezortným kolegom, českým ministrom Ivanom Bartošom, a dohodli sme sa, že prvé výzvy z programu Interreg Slovensko - Česko pôjdu práve do oblasti klímy, ochrany životného prostredia a prírody a prevencie rizika katastrof," zdôraznila Remišová.



Na programové obdobie 2021 až 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Českom, a to životné prostredie, kultúra a cestovný ruch, inštitucionálna spolupráca a fond malých projektov, ktorý je zameraný na podporu partnerstiev a cezhraničných štruktúr vrátane voľnočasových a záujmových aktivít.



Na slovenskej strane program Interreg SK – CZ zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane patrí do programu Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.



Do cezhraničnej spolupráce Interreg SK - CZ sa v podľa MIRRI uplynulom programovom období 2014 až 2020 investovalo 106 miliónov eur a tieto zdroje išli na podporu 151 projektov. Vďaka tomu sa, okrem iného, zrekonštruovalo 115 pamiatok a vybudovalo a zmodernizovalo viac ako 157 kilometrov cyklociest.