MIRRI chce pomôcť regiónom, ktoré nie sú v podpore prioritných okresov
Nový zákon o prioritných okresoch nahradil zákon o najmenej rozvinutých okresoch.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa bude snažiť poskytnúť pomoc regiónom, ktoré sa nedostali do novej schémy podpory prioritných okresov. Odbor komunikácie MIRRI o tom informoval po utorkovom stretnutí (18. 11.) ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) s primátormi Sniny, Levoče a Starej Ľubovne, ktoré sa nedostali do tejto schémy podpory.
Nový zákon o prioritných okresoch nahradil zákon o najmenej rozvinutých okresoch. Počet podporovaných okresov síce zostal na úrovni 19, keďže finančná alokácia sa nezmenila, no upravil sa spôsob výberu. Aktuálne ho už neurčuje len miera nezamestnanosti, ale tiež širší súbor socioekonomických ukazovateľov. Primátori miest zdôraznili, že pre regióny nie je status prioritného okresu dôležitý len pre alokáciu peňazí na projekty, ale tiež im uľahčuje čerpanie eurofondov a ďalších podpôr.
Migaľ tento problém vníma, preto sa MIRRI bude snažiť pomôcť okresom, ktoré prišli o podporu z dôvody zmeny metodiky. „Ak chceme, aby zmena zákona nebola pre niektoré regióny trestom, musíme sa rozprávať o zvýšení alokácie aspoň na prechodné obdobie - najbližšie tri roky. Osobne by som bol rád, keby sme vedeli podporiť aj pôvodne plánovaných 25 okresov. Ale musíme to urobiť férovo a udržateľne,“ uviedol.
Zároveň sa s primátormi zhodol na tom, že bude hľadať priestor na dofinancovanie a rozšírenie podpory pre regióny, ktoré sa nedostali do novej schémy podpory prioritných okresov. Projekty však musia byť podľa neho zmysluplné, udržateľné a skutočne prínosné pre miestnych obyvateľov. „Budem trvať na tom, že každý projekt musí pozdvihnúť región, nie iba minúť peniaze. A budem hľadať spôsob, aby aj tieto okresy dostali spravodlivú šancu,“ dodal Migaľ.
