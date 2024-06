MIRRI chce vytvoriť národný plán budovania vodovodov a kanalizácií

Bratislava 18. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR chce investovať viac do regiónov a vytvoriť národný plán budovania vodovodov a kanalizácií. Ten by mal jasne definovať to, ako sa na Slovensku bude pristupovať k vodovodom a ku kanalizácii. V utorok o tom informoval na konferencii Jarná Itapa štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.



"Dnes je vodovod a kanalizácia v mnohých regiónoch skôr výnimočnosť ako samozrejmosť alebo bežná vec a chceme si jasne povedať, akým spôsobom budeme financovať a čo všetko urobíme v tejto oblasti. Je nemysliteľné pozerať sa na to, ako v mnohých dedinách 15 alebo 20 rokov nie je dokončený vodovod či kanalizácia. Je nemysliteľné, aby sme sa v dnešnej dobe v roku 2024 dokázali zmieriť s tým, že až 600 obcí musí s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vyjednávať cenu vody," uviedol Kaliňák.



Zároveň dodal, že MIRRI chce investovať aj do iných oblastí, ktoré sa týkajú samospráv. Ľuďom v regiónoch chcú poskytnúť dostupnejšie verejné služby. Rezort by mal dostať od samospráv vopred vypracovanú informáciu, kde je potrebné dokončiť alebo začať budovať vodovod, kanalizáciu, kde má byť umiestnený zberný dvor alebo akým spôsobom je potrebné nastaviť budovanie cyklotrás.



Záujem o rozvoj regiónov podľa neho vyplýva aj z nového nastavenia eurofondov. Priblížil, že už v súčasnosti presunuli do tejto oblasti jednu miliardu eur a do budúcna majú ambíciu investovať približne 2,3 miliardy eur.



Kaliňák zdôraznil, že prvá vlna mapy partnerstva, respektíve investícií už bola spustená. Prvé rokovania na legislatívnej rade vlády aj na hospodárskej sociálnej rade sa podľa neho týkali toho, akým spôsobom by sa mala zmeniť podpora najmenej rozvinutých okresov. MIRRI chce totiž hodnotiť tieto okresy cez viacero ukazovateľov, pretože doteraz jediné kritérium nezamestnanosti nemalo takmer žiadnu výpovednú hodnotu.