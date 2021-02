MIRRI chystá legislatívu o poskytovaní dotácií vo svojej pôsobnosti

Bratislava 17. februára (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripravuje nový zákon o poskytovaní dotácií vo svojej pôsobnosti. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu zákona, ktorá je zverejnená na portáli slov-lex.sk. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu právneho predpisu do 26. februára.



Zákon má nahradiť súčasnú legislatívu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), keďže úrad sa už pretransformoval na ministerstvo.



Ďalším dôvodom na vypracovanie nového zákona je podľa MIRRI potreba upraviť niektoré doterajšie ustanovenia zákona vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií. Podľa rezortu treba hlavne spresniť niektoré ustanovenia a subjekty, ktoré môžu žiadať o dotácie. Legislatíva by tiež mala priniesť upravené podmienky poskytovania dotácie, upravený účel poskytovania dotácie a mala by znížiť aj administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie.



"Súčasné znenie zákona nereflektuje zmeny súvisiace s rozšírením kompetencií MIRRI od 1. októbra 2020," odôvodnil rezort snahu o nový zákon o dotáciách v pôsobnosti rezortu. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je apríl tohto roka.