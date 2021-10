MIRRI chystá projekt na zlepšenie digitálnych zručností seniorov

Bratislava 28. októbra (TASR) – Projekt, ktorý má vďaka takmer 70 miliónom eur z plánu obnovy zlepšiť digitálne zručnosti seniorov, je v prípravnej fáze. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Projekt zahŕňa prezenčné a e-learningové školenia, ale aj zabezpečenie dátového pripojenia a distribúciu tabletov či iných zariadení pre seniorov, ktorí sa zapoja do projektu a prejavia o technickú podporu záujem.



Ministerstvo rokuje s univerzitami tretieho veku, základnými a strednými školami, samosprávami, ale aj občianskymi združeniami, ktoré sa venujú práci so seniormi. „Tento týždeň som o našom projekte rokovala aj so zástupcami Jednoty seniorov Slovenska," spomenula vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



Rezort informatizácie tiež vyhlásil výzvu na predkladanie cenových ponúk na kvantitatívny prieskum medzi seniormi. Naplánovaný je na november. Jeho cieľom je zmapovať digitálne zručnosti seniorov na Slovensku a ich postoj k technológiám, ale aj to, aké technické zariadenia vlastnia, či a akým spôsobom využívajú komunikačné kanály.



Prvú fázu digitálnych školení pre seniorov plánuje ministerstvo informatizácie spustiť na jar roku 2022. Už počas budúceho roka by mohlo byť podľa rezortu vyškolených niekoľko tisíc seniorov.



„Základným predpokladom na to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú dnes digitálne zručnosti," skonštatovala Remišová a dodala, že mnohé úrady, inštitúcie či služby už v súčasnosti komunikujú s občanmi len elektronicky. Seniori sú v tomto smere ohrozenou skupinou, ktorá má sťažený prístup k výhodám digitalizácie.