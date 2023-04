MIRRI dalo štátne projekty pripomienkovať odbornej verejnosti

Bratislava 4. apríla (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predstavilo odbornej verejnosti a kľúčovým partnerom v oblasti informatizácie a digitalizácie plán štátnych IT projektov, na ktoré sa plánujú využiť nové eurofondy z Programu Slovensko. Plán bude rezort na základe spätnej väzby dodatočne upravovať, informovalo v utorok MIRRI.



"Podobne, ako sme pripravovali transparentne celkový investičný plán pre nové eurofondy, takisto teraz odbornej verejnosti predstavujeme plán investícií do štátneho IT v novom eurofondovom období, keďže chceme, aby sa realizovali len zmysluplné projekty, ktoré majú reálny prínos pre občanov. Tento plán budeme na základe spätnej väzby upravovať," vyhlásila dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



MIRRI v spolupráci s ďalšími ministerstvami a verejnou správou pripravilo projekty na kyberbezpečnosť, digitálne služby štátu, digitálnu ekonomiku a zručnosti či na širokopásmové internetové pripojenie. Na zlepšenie digitálnych služieb štátu je v nových eurofondoch určených 411 miliónov eur.



Remišová podotkla, že v minulosti dohodnutí dodávatelia sami určovali štátu, čo potrebuje, a štát len platil. Neraz podľa nej išlo o nezmyselné a predražené projekty a štát dokonca nemal v rukách dodávanú infraštruktúru, ale stal sa rukojemníkom súkromných dodávateľov. "Doba, kedy štát za bývalých vlád do informatizácie investoval miliardu eur a ďalšie stámilióny každý rok a prínos pre občanov bol takmer nulový, sa skončila," zdôraznila Remišová.