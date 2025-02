Rezort investícií: Hackathon rieši organizovanie jarmokov v Revúcej

Bratislava 4. februára (TASR) - Trinásť súťažných tímov vytvorilo v rámci 14. hackathonu prototypy riešení na zjednodušenie a zefektívnenie organizovania jarmokov v Revúcej. Víťazný tím Plus vytvoril škálu nástrojov na efektívnejšie organizovanie podujatí. Informoval o tom v utorok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré projekt organizuje zo zdrojov plánu obnovy.



"Vďaka digitálnym riešeniam vieme zjednodušiť každodenný život samospráv i obyvateľov a zmodernizovať aj také tradičné procesy, akými sú organizácie jarmokov. Som rád, že Revúca využila túto možnosť a spoločne sa tak podarilo priniesť inovatívne riešenie, ktoré môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie mestá," uviedol štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.



Mesto Revúca prišlo s návrhom vytvoriť Digitálny jarmočný portál, ktorým by zmenilo organizáciu zimných i letných jarmokov. Zdĺhavý administratívny proces sa rozhodli nahradiť digitálnym systémom, ktorý by zjednodušil prácu organizátorom, ale rovnako by uľahčil prihlasovanie predajcov.



Hlavnú finančnú odmenu 6000 eur získali prvé tri najlepšie súťažné tímy. Prvé miesto obsadil tím Plus so systémom, ktorý poskytuje prehľadnú evidenciu prihlášok, vytváranie registrácií a možnosť jednoduchého overenia účasti prostredníctvom vygenerovaného QR kódu. "Zadanie bolo náučné, veľa sme zistili o fungovaní jarmokov v regiónoch. V tíme sme všetci spolužiaci, a tak toto víťazstvo ostáva u nás na Fakulte informatiky a informačných technológií STU," dodal člen tímu Plus Matúš Koleják.



Ďalší hackathon sa podľa rezortu uskutoční 28. februára a 1. marca. Tímy budú vytvárať riešenie pre mesto Galanta. Pôjde o centralizovaný online evidenčný systém podujatí a akcií.