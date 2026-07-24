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MIRRI Developments bude vykupovať pozemky na výstavbu nájomných bytov
Výzva je otvorená vlastníkom pozemkov, developerom a ďalším oprávneným subjektom.
Autor TASR
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Bratislava 24. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo výzvu na odkúpenie pozemkov, ale aj rozpracovaných projektov určených na výstavbu nájomného bývania. Túto agendu bude rezort riešiť prostredníctvom svojej organizácie MIRRI Developments. Rezort nespresnil, aký balík financií má na výzvu MIRRI pripravený.
„Nejde o ďalšiu klasickú dotačnú schému. Verejné zdroje sa nepremenia na jednorazový nenávratný výdavok, ale na konkrétny majetok štátu a investičné projekty s dlhodobou hodnotou,“ uviedol rezort investícií. Spoločnosť s ručením obmedzeným MIRRI Developments bude môcť nadobúdať pozemky vhodné na výstavbu, pozemky s vydaným územným rozhodnutím alebo stavebným povolením, ako aj rozpracované developerské projekty určené na výstavbu nájomného a dostupného bývania.
Výzva je otvorená vlastníkom pozemkov, developerom a ďalším oprávneným subjektom. Predložené ponuky bude hodnotiť odborná komisia podľa šiestich pilierov - lokality a dostupnosti, technickej a povoľovacej pripravenosti, ekonomickej výhodnosti, urbanisticko-právnych predpokladov, sociálneho a environmentálneho prínosu a odborného posúdenia realitným expertom. Hodnotiť sa bude aj dostupnosť verejnej dopravy, blízkosť pracovných príležitostí, občianska vybavenosť, výška spolufinancovania či kvalita mobilitného konceptu vrátane parkovania, cyklodopravy a zdieľanej mobility.
Ponuky je podľa rezortu možno predkladať priebežne až do ukončenia alebo pozastavenia výzvy. Úspešné projekty budú zoradené podľa dosiahnutého bodového hodnotenia a vybrané na rokovanie o konkrétnych zmluvných podmienkach až do vyčerpania disponibilného rozpočtu. Podrobné podmienky výzvy a formulár na predloženie ponuky sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti MIRRI Developments (mirri-developments.sk).
„Môžeme do regiónu priniesť novú fabriku, nemocnicu či technologické centrum, ale ľudia, ktorí tam majú pracovať, musia mať kde bývať. Dostupný byt pre mladú rodinu, zdravotnú sestru, učiteľa alebo kvalifikovaného pracovníka je rovnako dôležitou infraštruktúrou ako cesta či priemyselný park. Chceme rozhýbať pracovnú mobilitu a dať regiónom nový impulz na rast,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
„Nejde o ďalšiu klasickú dotačnú schému. Verejné zdroje sa nepremenia na jednorazový nenávratný výdavok, ale na konkrétny majetok štátu a investičné projekty s dlhodobou hodnotou,“ uviedol rezort investícií. Spoločnosť s ručením obmedzeným MIRRI Developments bude môcť nadobúdať pozemky vhodné na výstavbu, pozemky s vydaným územným rozhodnutím alebo stavebným povolením, ako aj rozpracované developerské projekty určené na výstavbu nájomného a dostupného bývania.
Výzva je otvorená vlastníkom pozemkov, developerom a ďalším oprávneným subjektom. Predložené ponuky bude hodnotiť odborná komisia podľa šiestich pilierov - lokality a dostupnosti, technickej a povoľovacej pripravenosti, ekonomickej výhodnosti, urbanisticko-právnych predpokladov, sociálneho a environmentálneho prínosu a odborného posúdenia realitným expertom. Hodnotiť sa bude aj dostupnosť verejnej dopravy, blízkosť pracovných príležitostí, občianska vybavenosť, výška spolufinancovania či kvalita mobilitného konceptu vrátane parkovania, cyklodopravy a zdieľanej mobility.
Ponuky je podľa rezortu možno predkladať priebežne až do ukončenia alebo pozastavenia výzvy. Úspešné projekty budú zoradené podľa dosiahnutého bodového hodnotenia a vybrané na rokovanie o konkrétnych zmluvných podmienkach až do vyčerpania disponibilného rozpočtu. Podrobné podmienky výzvy a formulár na predloženie ponuky sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti MIRRI Developments (mirri-developments.sk).
„Môžeme do regiónu priniesť novú fabriku, nemocnicu či technologické centrum, ale ľudia, ktorí tam majú pracovať, musia mať kde bývať. Dostupný byt pre mladú rodinu, zdravotnú sestru, učiteľa alebo kvalifikovaného pracovníka je rovnako dôležitou infraštruktúrou ako cesta či priemyselný park. Chceme rozhýbať pracovnú mobilitu a dať regiónom nový impulz na rast,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).