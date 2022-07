MIRRI: Do verejnej zelene miest a obcí ide z IROP-u 60 mil. eur

Bratislava 21. júla (TASR) – Do verejnej zelene v mestách a obciach ide takmer 60 miliónov eur z dvoch výziev Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Vlny tropických horúčav a dlhotrvajúceho sucha sužujú Slovensko každým rokom čoraz viac. Ľudia v mestách a obciach potrebujú oveľa viac zelených oáz, kde nájdu osvieženie a ktoré ochladia vzduch, udržia viac vlahy a prečistia ovzdušie. Preto pomáhame zelenej premene našich miest a obcí a na podporu verejnej zelene a na klimatické opatrenia sme z regionálneho programu IROP vyhlásili už dve výzvy. Vďaka nim podporíme desiatky užitočných zelených projektov po celom Slovensku," uviedol Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI.



"Prvú vlaňajšiu výzvu sme pre obrovský záujem zvýšili z pôvodných 19 miliónov eur až na viac ako 46 miliónov eur. Vďaka tomu sme mohli podporiť 76 aktuálne zazmluvnených zelených projektov v mestách a obciach. Rovnako veľký záujem bol aj o druhú výzvu za viac ako 13 miliónov eur, do ktorej sme dostali 144 žiadostí o podporu a tie vyhodnocujeme," doplnil Velič.



Šancu uspieť vo výzvach mali podľa neho väčšie i menšie projekty, od revitalizácie verejných parkov a výsadby nových stromov, až po zeleň vo vnútroblokoch sídlisk, budovanie komunitných záhrad alebo zelených striech. Podpora je určená tiež na opatrenia na zníženie hluku, budovanie jazierok a revitalizáciu malých vodných tokov, ale aj na zberné systémy odpadovej a dažďovej vody.



Projekty mohli podľa MIRRI predkladať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie, taktiež spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest.



"Aj na prvý pohľad drobné opatrenie, ako je výmena betónovej plochy za zelený trávnik, má veľký dosah na kvalitu mikroklímy. Ľudia musia nájsť v mestách viac priestorov na zdravý odpočinok a osvieženie, a to najmä v takýchto horúcich dňoch. Preto v zelených riešeniach, výsadbe zelene a ďalších klimatických opatreniach budeme pokračovať aj z nových eurofondov. Celkovo sú na cieľ Zelenšie Slovensko určené viac ako 4 miliardy eur," dodal Velič.