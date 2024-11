Systémy superpočítača Perún plánujú dokončiť do konca roka 2025

Bratislava 14. novembra (TASR) - Dokončenie oboch systémov nového superpočítača Perún, v Bratislave a Košiciach, je plánované do konca budúceho roka. Celková investícia z plánu obnovy presahuje 70 miliónov eur. Slovensko by sa tak následne mohlo zapojiť do spoločného európskeho podniku EuroHPC, o čom vo štvrtok informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Pre úspešnú digitálnu transformáciu Slovenska je nevyhnutné vybudovať nielen základnú superpočítačovú infraštruktúru. Rovnako je zásadné rozvíjať inovatívny ekosystém založený na aktívnej spolupráci súkromného, akademického a štátneho sektora so zapojením aj občianskej spoločnosti," uviedol štátny tajomník MIRRI Ivan Ivančin na konferencii pod záštitou rezortu.



Bratislavská časť superpočítača, ktorú realizuje Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV), dosiahne výkon približne 25 petaflopov za sekundu (PFLOP/s). Košická časť, ktorú zabezpečuje Technická univerzita v Košiciach (TUKE), ponúkne výkon do 13 PFLOP/s.



Oba systémy sa podľa rezortu budujú s dôrazom na vysokú energetickú efektívnosť a ich dokončenie je plánované do konca budúceho roka. Výpočtová kapacita má umožniť riešiť zložité vedecké a priemyselné výzvy, čím zabezpečí Slovensku popredné miesto v strednej Európe aj v celoeurópskom porovnaní.