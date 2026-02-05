< sekcia Ekonomika
MIRRI finalizuje právny rámec pre umelú inteligenciu a reguláciu dát
Rezort v stanovisku zdôraznil, že cieľom je posilniť férovosť a predvídateľnosť digitálneho priestoru a chrániť používateľov aj digitálny trh.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhodnocuje trendy v oblasti autonómnej komunikácie systémov umelej inteligencie, na ktoré sa v posledných dňoch upriamila pozornosť v súvislosti s platformou Moltbook.com. Rezort zároveň uviedol, že finalizuje komplexný právny rámec pre oblasť umelej inteligencie a regulácie dát.
„MIRRI SR v súčasnosti finalizuje komplexný právny rámec pre oblasť umelej inteligencie a dátovej regulácie,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek. Doplnil, že pripravovaná legislatíva má zavádzať mechanizmy dohľadu a stanoviť pravidlá na fungovanie autonómnych systémov.
Rezort v stanovisku zdôraznil, že cieľom je posilniť férovosť a predvídateľnosť digitálneho priestoru a chrániť používateľov aj digitálny trh pred negatívnymi dôsledkami nekontrolovanej automatizácie. MIRRI zároveň označilo prijatie národnej legislatívy o umelej inteligencii za strategický krok.
