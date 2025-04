MIRRI: Finančné zdroje Programu Slovensko budú smerovať do regiónov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Aj v prípade zapracovania nových priorít do Programu Slovensko budú finančné zdroje naďalej smerovať na rozvoj regiónov. V reakcii na žiadosť Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uvádza odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Dodáva, že MIRRI ako riadiaci orgán Programu Slovensko predložilo koncom marca Európskej komisii takzvané strednodobé preskúmanie programu spolu s návrhom revízie programu. Pripomína, že v rámci tejto revízie sa neznižuje výška alokácie určenej pre regióny.



Zdôrazňuje, že v súčasnosti pokračujú na európskej úrovni dohady vo veci nového legislatívneho balíka. Od finálneho znenia legislatívnych návrhov bude závisieť, či bude pre Slovensko predkladať upravené strednodobé preskúmanie spolu s doplnenou revíziou programu. Európska komisia navrhuje pre tie krajiny, ktoré preprogramujú časť svojich alokácií na nové priority, určité motivačné výhody. „Napríklad 30 percent zálohová platba na nové priority alebo 100 percent spolufinancovanie na nové priority z európskych zdrojov,“ podotýka.



ZMOS žiada garanciu eurofondov pre regióny. Predseda ZMOS Jozef Božik v utorok (15. 4.) na tlačovej konferencii vo Zvolene uviedol, že v prípade, ak bude štát robiť revíziu Programu Slovensko na roky 2021 až 2027, aby nesiahal na zdroje, ktoré sú zamerané na rozvoj miest a obcí. „Či už je to metodika integrovaných územných investícií alebo tých v rámci území mestského rozvoja,“ objasnil. Situácia v štáte je podľa neho v súčasnosti veľmi ťažká a všetci konsolidujú. „Jediné zdroje, ktoré môžu mestá a obce použiť na svoj rozvoj, najmä investičný, sú európske,“ povedal.