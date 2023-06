MIRRI: Hodnotenie najmenej rozvinutých regiónov plánuje rezort obnoviť

Veľký Krtíš 21. júna (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripravilo hodnotenie rozvoja regiónov, ktoré pomôže podporovať najmenej rozvinuté regióny. Novinárom to v stredu povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík počas pracovného výjazdu v okrese Veľký Krtíš.



Ako ďalej uviedol, aktuálny zákon pozerá na úroveň rozvoja slovenských regiónov cez evidovanú nezamestnanosť. "Tento jediný ukazovateľ nám však neposkytuje dostatočne reálny obraz, či sa niekde skutočne žije ľahšie," zdôraznil minister s tým, že Veľkokrtíšsky okres pre pokles evidovanej nezamestnanosti pred dvomi rokmi stratil nárok na dotácie. Dôvodom bolo, že vypadol zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO).



MIRRI pripomína, že okres Veľký Krtíš v decembri 2015 zaradili do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktoré dostávajú podporu z osobitnej štátnej dotačnej schémy. Dlhodobá miera nezamestnanosti v týchto okresoch musela dosahovať viac ako 1,5-násobok priemeru na Slovensku. Nezamestnanosť v okrese Veľký Krtíš však podľa MIRRI postupne klesala. V roku 2020 klesla na úroveň okolo 11 % a okres tak koncom decembra 2020 zo zoznamu NRO podľa ministerstva vypadol.



Minister poznamenal, že analytici sa na problém hodnotenia úrovne rozvoja regiónov pozreli cez rôznorodé dáta. "Skúmali oveľa väčší počet ukazovateľov, okrem nezamestnanosti napríklad aj úroveň vzdelania či dostupnej infraštruktúry," konštatoval s tým, že Veľkokrtíšsky okres by tak stále patril na zoznam tých, ktoré môžu počítať so zdrojmi na svoj rozvoj. "Aj pri okrese Veľký Krtíš sa potvrdilo, že miera dlhodobej nezamestnanosti je len jedným z faktorov, ktoré hovoria o skutočnej kondícii toho-ktorého regiónu," uzavrel minister.



Rezort investícií objasnil, že okres Veľký Krtíš bol v zozname NRO v rokoch 2016 až 2020. V tom čase mal príspevok vo výške viac ako tri milióny eur. Kúpili z nich napríklad sanitky pre veľkokrtíšsku nemocnicu a zmodernizovali materiálno-technické vybavenia odborných učební na Spojenej škole v Modrom Kameni.