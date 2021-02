MIRRI: Krajské poradenské centrá poradili 2200 žiadateľom o eurofondy

Bratislava 2. februára (TASR) – Krajské poradenské centrá v roku 2020 poradili viac ako 2200 žiadateľom o eurofondy. Uviedlo to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na sociálnej sieti.



"Žiadatelia o eurofondy, ktorí nemajú dostatok skúseností alebo vedomostí a potrebujú poradiť, sa už štyri roky môžu obrátiť na informačno-poradenské centrá," podotklo MIRRI s tým, že týchto centier je osem a fungujú v krajských mestách okrem Bratislavy. Záujemcovia o podporu zo zdrojov EÚ ich teda nájdu v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove, kde sú dve takéto centrá.



"Záujem o podporu zo zdrojov Európskej únie neutícha ani v čase pandémie," dodáva rezort s tým, že okrem vyše dvoch tisícok bezplatných konzultácií centrá spolupracovali na organizácii 65 informačných seminárov.



"Robíme všetko pre to, aby sme eurofondy zbavili zbytočnej byrokracie a zjednodušili ich čerpanie tak, aby sa peniaze čo najrýchlejšie dostávali do regiónov," podotkla šéfka rezortu investícií Veronika Remišová (Za ľudí). Informačno-poradenské centrá v krajských mestách sa podľa nej osvedčili ako užitočný a funkčný nástroj, ktorý subjektom v regiónoch poskytuje bezplatnú pomoc pri žiadaní o eurofondy.



V roku 2020 klienti predložili s pomocou centier viac ako 450 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Viac ako dve tretiny z nich boli úspešné.



Pandémia nového koronavírusu sa pritom dotkla aj činnosti centier. Obmedzené boli najmä osobné konzultácie či semináre, ktoré sa preniesli buď do on-line priestoru, alebo sa riešili telefonicky či e-mailom.



"S pomocou centier sa podarilo zrealizovať naprieč celým Slovenskom množstvo projektov," uzatvára rezort s tým, že poradenské centrá pomohli napríklad školám s úspešnou implementáciou projektov – od žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez začiatok aktivít až po žiadosť o platby a záverečnú monitorovaciu správu. Pomoc takto dostala napríklad Základná škola (ZŠ) na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom, škola na ulici J. Thurzu v Detve či ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici.