< sekcia Ekonomika
MIRRI: Migaľ vysvetlil detaily projektu nového portálu slovensko.sk
Progresívci vyčítajú Migaľovi slabé čerpanie eurofondov, zmrazenie eurofondov pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) na svojej tlačovej konferencii veľmi otvorene a podrobne vysvetlil všetky detaily týkajúce sa projektu nového portálu slovensko.sk. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v reakcii na vyjadrenia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) o Migaľovom odvolávaní.
„Minister Samuel Migaľ na svojej tlačovej konferencii veľmi otvorene a podrobne vysvetlil všetky detaily týkajúce sa projektu nového portálu slovensko.sk vrátane postupu obstarávania aj finančných súvislostí. Odpovedal na všetky otázky novinárov a jasne vyvrátil pochybnosti, ktoré sa v posledných dňoch objavili vo verejnom priestore. Tí, ktorí problematike skutočne rozumejú, pochopili, že ide o potrebný a dlhodobo udržateľný projekt, ktorý má zásadný význam pre modernizáciu služieb štátu,“ zdôraznilo ministerstvo investícií.
Tí, ktorí sa naň pozerajú len politickou optikou, podľa MIRRI nepochopia podstatu veci nikdy. „Namiesto vytvárania zbytočných konfliktov by bolo namieste sa pýtať, koho záujmy vlastne obhajuje pán (Ján) Hargaš (PS), keď spochybňuje projekt, ktorý má priniesť lepšie služby pre občanov aj samosprávy,“ uviedlo MIRRI.
„Minister Migaľ bude v transparentnom vysvetľovaní všetkých krokov pokračovať aj naďalej. A ak pán Hargaš na prvýkrát nenašiel odpovede na svoje otázky, môže si tlačovú konferenciu pozrieť opätovne. Záznam je jednoducho dostupný na sociálnych sieťach MIRRI SR,“ dodal odbor komunikácie ministerstva investícií.
Na štvrtkovom brífingu podpredseda PS Michal Truban povedal, že PS plánuje vo štvrtok podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Migaľa.
Progresívci vyčítajú Migaľovi slabé čerpanie eurofondov, zmrazenie eurofondov pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. „My sa nemôžeme na toto šafárenie a zlyhávanie na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie len tak ďalej pozerať. Je to príliš veľa peňazí a príliš dôležité projekty, ktoré sú príliš dôležité pre budúcnosť Slovenska. Preto podávame návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa. Očakávame, že k tomu v rozumnom čase, nie teda o rok, prebehne aj riadna rozprava a hlasovania. Očakávame, že minister sa bude zodpovedať Národnej rade SR tak, ako to podľa našej ústavy má byť,“ dodal Truban.
„Minister Samuel Migaľ na svojej tlačovej konferencii veľmi otvorene a podrobne vysvetlil všetky detaily týkajúce sa projektu nového portálu slovensko.sk vrátane postupu obstarávania aj finančných súvislostí. Odpovedal na všetky otázky novinárov a jasne vyvrátil pochybnosti, ktoré sa v posledných dňoch objavili vo verejnom priestore. Tí, ktorí problematike skutočne rozumejú, pochopili, že ide o potrebný a dlhodobo udržateľný projekt, ktorý má zásadný význam pre modernizáciu služieb štátu,“ zdôraznilo ministerstvo investícií.
Tí, ktorí sa naň pozerajú len politickou optikou, podľa MIRRI nepochopia podstatu veci nikdy. „Namiesto vytvárania zbytočných konfliktov by bolo namieste sa pýtať, koho záujmy vlastne obhajuje pán (Ján) Hargaš (PS), keď spochybňuje projekt, ktorý má priniesť lepšie služby pre občanov aj samosprávy,“ uviedlo MIRRI.
„Minister Migaľ bude v transparentnom vysvetľovaní všetkých krokov pokračovať aj naďalej. A ak pán Hargaš na prvýkrát nenašiel odpovede na svoje otázky, môže si tlačovú konferenciu pozrieť opätovne. Záznam je jednoducho dostupný na sociálnych sieťach MIRRI SR,“ dodal odbor komunikácie ministerstva investícií.
Na štvrtkovom brífingu podpredseda PS Michal Truban povedal, že PS plánuje vo štvrtok podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Migaľa.
Progresívci vyčítajú Migaľovi slabé čerpanie eurofondov, zmrazenie eurofondov pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. „My sa nemôžeme na toto šafárenie a zlyhávanie na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie len tak ďalej pozerať. Je to príliš veľa peňazí a príliš dôležité projekty, ktoré sú príliš dôležité pre budúcnosť Slovenska. Preto podávame návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa. Očakávame, že k tomu v rozumnom čase, nie teda o rok, prebehne aj riadna rozprava a hlasovania. Očakávame, že minister sa bude zodpovedať Národnej rade SR tak, ako to podľa našej ústavy má byť,“ dodal Truban.