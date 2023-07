Rezort investícií môže sankcionovať rezorty pri čerpaní eurofondov

Bratislava 2. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude môcť prikázať ostatným ministerstvám, aby pri čerpaní eurofondov prijali zjednodušenia. Ostatné rezorty bude môcť MIRRI tiež sankcionovať. Na minulotýždňovej konferencii, ktorú organizovala Digitálna koalícia, to uviedol minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.



"V starom programovom období sme nemali vyššie kompetencie ako ostatné rezorty, boli sme na rovnakej úrovni a nemohli sme iným ministrom nakázať, aby prijali zjednodušenia. V novom programovom období na to budeme mať vytvorené jasné kompetencie ako riadiaci orgán, budeme môcť sankcionovať jednotlivé rezorty a zjednodušenia a tieto nové opatrenia si budeme môcť vynucovať," povedal Balík.



Eurofondy podľa Balíka prinášajú určitú reguláciu, no množstvo legislatívy na Slovensku bolo nad rámec toho, čo od nás vyžaduje Európska únia. Minister informoval aj o tom, že sa pri čerpaní eurofondov za posledné roky zadefinovali zjednodušenia. "Dôležité je, aby boli v praxi aj aplikované. Program Slovensko definuje spot ministerstva investícií ako riadiaceho orgánu pre jeden operačný program jednotnú metodiku, ktorú už sprostredkovacie orgány budú musieť pri vyhlasovaní výziev prebrať," vyjadril sa Balík.



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bude podľa neho navrhovať ďalšie zjednodušenia, bude však na riadiacom orgáne, aby dozeral na zjednodušovanie pravidiel na jednotlivých rezortoch. Vyjadril sa tiež, že úradnícka vláda v demisii nemá legislatívnu právomoc a pri prekážkach v zákonoch ich nebudú vedieť meniť.