MIRRI môže využiť nevyčerpaných 9 mil. eur na novú tohtoročnú výzvu

Bratislava 26. apríla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR môže využiť vyše 9 miliónov eur, ktoré nevyčerpalo v rokoch 2021 a 2022, na tohtoročnú výzvu na podporu infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obciach a mestách. Vláda v stredu schválila zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov ministerstva.



Dôvodom nevyčerpania týchto prostriedkov bol podľa MIRRI nedostatočný dopyt zo strany oprávnených subjektov v rámci výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. "V rámci výzvy bolo z dôvodu nedostatočného záujmu zo strany žiadateľov použitých len 50 % finančných zdrojov z celkovej alokácie danej výzvy, a to i napriek ministerstvom stanovenému dostatočnému časovému rozpätiu v období od decembra 2021 do júna 2022, určenému na zapojenie sa subjektov do predmetnej výzvy," priblížil rezort.



Zároveň avizoval, že po schválení zmeny vládou vyhlási ministerstvo výzvu na podporu voľnočasovej infraštruktúry, vrátane infraštruktúry pre pohybové aktivity, pre subjekty územnej spolupráce. "Cieľom podporovaných aktivít okrem iného bude aj rozvoj regiónov vytvorením sociálno-komunitného zázemia spájajúceho seniorov a mládež," konštatovalo MIRRI. Finančné prostriedky z tejto výzvy majú byť vyplatené a použité prijímateľmi dotácie v roku 2023.