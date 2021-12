Kraje dostanú na moderné technológie 35 miliónov eur z eurofondov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Na moderné technológie pre kraje pôjde 35 miliónov eur z eurofondov. Budú sa z nich financovať verejná doprava, inteligentné parkovanie, monitorovanie ovzdušia či WiFi sieť. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ide o ďalšiu vypísanú dopytovú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktorá je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.



"Všetky slovenské regióny si zaslúžia, aby ich obyvatelia mali k dispozícii riešenia a výhody, ktoré ponúkajú moderné technológie. Či už ide o bezplatný WiFi prístup na verejných priestranstvách, nabíjacie stanice pre elektromobily alebo inteligentné kamerové systémy, takéto riešenia skvalitnia služby pre občanov," skonštatovala vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



V rámci vyhlásenej výzvy je možné získať na jeden projekt od 350.000 eur až do štyroch miliónov eur. Smerovaná je priamo na projekty do krajských miest a vyšších územných celkov s výnimkou Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.



Z výzvy bude možné podporiť projekty zamerané napríklad na budovanie inteligentných miest a regiónov. Ide o rôzne informačné systémy, aplikácie, webstránky, senzory na diagnostiku mostov, zvýšenie kvality parkovania, budovanie nabíjacích staníc, kamerové systémy, modernizáciu integrovaného dopravného systému verejnej hromadnej dopravy a podobne.



Peniaze môžu ísť aj na zlepšenie dostupnosti otvorených dát vo verejnej správe. "Ide o analýzu možných otvorených dát a ich kvality, zautomatizovanie ich zberu, zdieľania či integráciu a ich následné uverejnenie. Môžu mať podobu rôznych aplikácií aj informačných systémov," spresnil rezort.



Z peňazí sa však dajú podporiť i projekty zamerané na doplnkové aktivity, ako sú budovanie prístupových bodov na bezplatné WiFi na verejných priestranstvách alebo nákup a využívanie inteligentných zariadení na podporu rozvoja telemedicíny.



"Naším zámerom je umožniť občanom prístup k benefitom, ktoré prinášajú moderné technológie, nasmerovať do regiónov inovácie a podporiť pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Na to plánujeme využívať nielen súčasné eurofondové zdroje, ale tiež nové eurofondy, o ktorých práve rokujeme s Európskou komisiou," uzavrela Remišová.