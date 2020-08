Vednie Agentúry pre sieťové a elektronické služby má 18 kandidátov

Bratislava 4. augusta (TASR) – Na post generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa prihlásilo 18 kandidátov. Ako informovala vicepremiérka a šéfka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová, výberové konanie sa začína v utorok.



Ministerka vyhlásila výberové konanie na nového šéfa agentúry 29. júna a uchádzači mali prihlášky zasielať do 13. júla. „Hneď od začiatku sme tvrdili, že nemáme žiadneho favorita, a že výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa NASES musí byť transparentné,“ vyjadrila sa Remišová.



Ako ďalej uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, všetci kandidáti museli vopred súhlasiť s tým, že ich vízie a prezentácie budú zverejnené, rezort tento prísľub plánuje aj splniť. Remišová pritom kritizuje posledné výberové konanie v roku 2019, kedy sa na post šéfa NASES prihlásili dvaja kandidáti a len jeden reálne prišiel na výberové konanie – ten aj vyhral.



„My sme spravili maximum, aby bol výberový proces transparentný a napĺňame tým cieľ robiť výberové konania profesionálnym a otvoreným spôsobom,“ zdôraznila Remišová. Ako oznámil rezort, do výberového procesu zapojil aj štyri odborné organizácie z IT sektora.



NASES plní úlohy v oblasti informatizácie spoločnosti, napríklad prevádzkuje vládnu sieť Govnet a Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk. Od 17. júna je riadením NASES poverená Jana Galová.