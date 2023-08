MIRRI: Na Slovensku vzniknú európske centrá digitálnych inovácií

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na Slovensku budú zriadené európske centrá digitálnych inovácií (ECDI), ktoré budú podnikom poskytovať služby na podporu zavádzania nových technológií a inovácií. Ide o jeden z míľnikov tretej žiadosti o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Prvé zálohové platby pre centrá by mali byť úspešným konzorciám vyplatené už do konca augusta. TASR o tom informoval vo štvrtok vedúci tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Andrej Ďuríček.



Ich cieľom je pomáhať spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v obchodných či výrobných procesoch, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie.



"Slovensko v rokoch 2020 a 2021 zorganizovalo dve kolá národnej súťaže s cieľom vybrať organizácie alebo konzorciá s preukázateľnými odbornými kapacitami a skúsenosťami v oblasti výskumu, vývoja a nasadzovania digitálnych inovácií v prostredí biznisu a verejnej správy," objasnil Ďuríček.



Európska komisia (EK) po odbornom posúdení vybrala päť slovenských konzorcií, z ktorých štyri získali finančnú podporu vo výške 50 % celkových oprávnených výdavkov. Patria sem centrá Edih Cassovium v Košiciach, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Hopero a Centrum inovatívneho zdravotníctva so sídlami v Bratislave. Jednému konzorciu udelila známku excelentnosti bez finančnej podpory, a to Slovenskému centru digitálnych inovácií (SCDI), ktoré sa taktiež nachádza v hlavnom meste.



Do konca augusta budú konzorciám vyplatené prvé zálohové platby a ECDI môžu začať poskytovať svoje služby cieľovým skupinám, ktorými sú mikro, malé a stredné podniky, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácie verejného sektora.



Na oficiálnej webstránke plánu obnovy je cieľ zatiaľ označený ako oneskorený napriek tomu, že ho rezort investícií považuje za splnený. "S úspešnými ECDI boli uzatvorené zmluvy a jednotlivé centrá majú zriadené svoje webstránky s informáciami o poskytovaných službách," doplnil Ďuríček.



Sieť európskych digitálnych inovačných centier pozostáva zo 151 centier financovaných EK z programu Digitálna Európa a 76 centier, ktoré získali známku excelentnosti.