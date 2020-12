Remišová: Národná konzultácia k eurofondom mala úspech

Bratislava 18. decembra (TASR) – Národná konzultácia k nadchádzajúcemu programovému obdobiu EÚ 2021 – 2027 mala úspech, priniesla vyše 700 návrhov, ako zlepšiť eurofondy. Uviedla to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej rezort konzultáciu organizoval.



Vylepšujúce návrhy posielali samosprávy, vedecká obec, odborná verejnosť, mimovládne organizácie, ale aj jednotlivci. „Som im veľmi vďačná, že išli do toho s nami a obetovali svoj čas a energiu pre dobrú vec," vyjadrila sa Remišová.



Konzultácia k eurofondom sa začala v októbri. V rámci nej sa mali možnosť vyjadriť europoslanci, socioekonomickí partneri, odborná verejnosť v rámci odborných online kôl a aj široká verejnosť v rámci posledného zhrňujúceho kola konzultácie.



Prostredníctvom formulára dostalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dokopy 241 písomných pripomienok a dokopy s online kolami bolo pripomienok vyše 700. „Tie nám pomôžu nastaviť čerpanie eurofondov v budúcom programovom období tak, aby boli zohľadnené skutočné potreby Slovenska a jeho regiónov," poznamenala Remišová.



Rezort investícií avizuje, že relevantné návrhy účastníkov národnej konzultácie k eurofondom budú zapracované do textu partnerskej dohody, ktorú začiatkom budúceho roka Slovensko predloží na schválenie Európskej komisii.



Medzi návrhmi, ktoré sa určite zapracujú, sa nachádza napríklad vybudovanie siete energetických centier v regiónoch, ktoré budú pomáhať s manažovaním energetického plánovania a rozvoja udržateľnej lokálnej energetiky.



V oblasti vzdelávania sa do partnerskej dohody zase doplní využitie potenciálu centier voľného času a základných umeleckých škôl pre rozvoj kompetencií a zručností žiakov a mladých dospelých vrátane prípravy pre trh práce a celoživotné vzdelávanie.



„Bolo to prvýkrát, keď bolo možné v takejto širokej miere konzultovať návrhy priorít čerpania eurofondov. A obrovský záujem dokazuje, že ľudia ocenili, že sa mohli priamo zapojiť do tvorby strategického eurofondového plánu," uzavrela Remišová.



Ako zhrnul tlačový odbor rezortu investícií, online kolá boli rozdelené do piatich oblastí. Ich témami boli Zelené Slovensko pre budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Kvalitný život v regiónov, Inovatívne Slovensko a Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko.