NASES presúva svoje dátové centrum do SPP

Bratislava 1. júla (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) presúva svoje dátové centrum do priestorov Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Má sa tak výrazne zvýšiť bezpečnosť centra a bude to znamenať aj pokles nákladov na prevádzku dátového centra o pol milióna eur ročne.



"Skúmali sme päť rôznych lokalít, vo finále sme rokovali s tromi partnermi. Pre SPP rozhodla najvyššia zhoda so zadefinovanými bezpečnostnými a prevádzkovými požiadavkami a potenciál na ďalší rast," uviedol riaditeľ NASES Pavel Karel.



Z technického hľadiska sa dátové centrum dostáva do lokality, ktorá má vyššiu úroveň zabezpečenia, má rezervu pre umiestnenie ďalších technológií a umiestnenie nových uzlov siete Govnet. Z bezpečnostného hľadiska bude dátové centrum sídliť v priestoroch vyčlenených len pre potreby NASES, bude mať podľa MIRRI lepší perimeter ochrany priestorov, oddelené priestory pre systémy vyžadujúce vyššiu úroveň bezpečnosti a tiež vyššiu úroveň zabezpečenia nepretržitej dodávky elektriny.



Z pohľadu NASES je tiež dôležité, že touto operáciou odstraňuje "vendor lock" na komunikačné linky, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku dátového centra.



Dátové centrum SPP podľa predsedu predstavenstva SPP Milana Urbana spĺňa vysoké štandardy bezpečnosti, čo zmluva s NASES len potvrdzuje. "Teší nás, že voľné kapacity nášho kvalitne vybudovaného dátového centra SPP môžeme poskytnúť NASES-u ako inštitúcii, ktorá zaisťuje bezpečnosť a ochranu dát nás všetkých," podotkol.



NASES prevádzkuje v súčasnosti dve dátové centrá, ktoré slúžia pre potreby vládnej siete Govnet a prevádzku portálu slovensko.sk. Centrá boli dlhé roky umiestnené v provizórnych priestoroch na Úrade vlády SR a v súkromnom DC Perpetuus v Devínskej Novej Vsi. Štát tak podľa MIRRI nemal kompletnú kontrolu nad touto kľúčovou infraštruktúrou. "Vedenie MIRRI a NASES tak pokračuje v reforme štátneho IT, aby sa šetrili verejné zdroje a zároveň sa zvyšovala bezpečnosť strategickej IT infraštruktúry štátu," uzavrel tlačový odbor MIRRI.