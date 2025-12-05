< sekcia Ekonomika
MIRRI: Nové kontaktné centrum má uľahčiť komunikáciu s regiónmi
Košice boli podľa ministra prvé, ktoré prišli s touto myšlienkou, dvere centra sú však otvorené pre všetkých.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Priestor na rýchle riešenie agendy a lepšiu komunikáciu medzi regiónmi a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR má vytvoriť nové multiregionálne kontaktné centrum, ktoré v piatok na pôde MIRRI otvorili šéf rezortu Samuel Migaľ (nezávislý) a primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Košice boli podľa ministra prvé, ktoré prišli s touto myšlienkou, dvere centra sú však otvorené pre všetkých. „Hoci impulz prišiel z Košíc, za čo ďakujem pánovi primátorovi, toto miesto môže slúžiť každému mestu, obci, úradu či človeku, ktorý potrebuje riešiť veci s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie rýchlo, efektívne a bez zbytočného cestovania,“ priblížil Migaľ.
Centrum podľa neho vytvára plnohodnotné zázemie, ktoré nahrádza improvizované priestory, kde často prebiehali pracovné stretnutia regionálnych aktérov. Jeho cieľom je poskytovať podporu starostom, primátorom, projektovým tímom, univerzitám aj ďalším partnerom regionálneho rozvoja. Je koncipované tak, aby znížilo časovú aj logistickú záťaž pri cestovaní do Bratislavy a umožnilo operatívne riešiť agendu s odborníkmi z MIRRI.
Nový priestor vyrieši dlhodobú potrebu samospráv, zhodnotil Polaček. „Košice zamestnávajú viac ako 6500 zamestnancov, máme viac ako 25 mestských podnikov, organizácií, takmer 100 škôl, sme najväčší školský úrad a takto by som mohol vymenovávať veci, ktoré v rámci druhého najväčšieho mesta máme. Naše organizácie sú úspešné pri čerpaní eurofondov a pomaly každý jeden deň naši kolegovia chodia do Bratislavy,“ priblížil primátor. Potrebujú preto vhodné miesto na rokovania, aby sa nemuseli stretávať po kaviarňach či tlačiť dokumenty v hoteloch.
„Nie som len mestský lokálpatriot, ale žijem v regióne, ktorý potrebuje podporu a pomoc. Verím, že toto centrum bude práve tým priestorom pre ďalšiu spoluprácu medzi nami, s ministerstvom, ale dovolím si povedať aj medzi Košicami a Bratislavou,“ doplnil Polaček.
