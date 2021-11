MIRRI: O nových eurofondoch pokračujú neformálne rokovania s EK

Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovensko pokračuje v neformálnych rokovaniach s Európskou komisiou (EK) o nových eurofondoch. Postupne Slovensko poslalo Komisii na neformálne posúdenie niekoľko verzií partnerskej dohody na roky 2021 - 2027 aj Operačného programu (OP) Slovensko, keďže Komisia ich priebežne pripomienkuje. Dokumenty na formálne schválenie zatiaľ predložené EK zo strany Slovenska nie sú. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



OP Slovensko, ako aj iné programy ostatných krajín, bude môcť EK schváliť najskôr v apríli budúceho roka. Čaká totiž na revíziu nariadenia.



"V dňoch 18. a 19. novembra 2021 sa uskutočnili rokovania podpredsedníčky vlády SR a ministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) s komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreirovou a komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasom Schmitom k obsahu predložených dokumentov," pripomenul tlačový odbor ministerstva investícií s tým, že v najbližších týždňoch sa uskutoční ďalšia séria technických rokovaní s EK.



"Na úrovni EÚ ide o štandardnú prax. Vyjednávania takéhoto typu prebiehajú neformálne vo viacerých kolách," dodalo MIRRI. Po ukončení neformálnych rokovaní s EK sa začne proces formálneho vyjednávania, a to oficiálnym predložením uvedených dokumentov cez elektronický systém SFC.



Na porovnanie MIRRI uviedlo, že návrhy partnerských dohôd Komisii formálne predložili zatiaľ len tri členské krajiny - Grécko, Nemecko a Rakúsko. EK formálne schválila zatiaľ jednu partnerskú dohodu, a to Grécku.



"Európska komisia bude môcť všetkých 390 operačných programov za EÚ27 formálne schvaľovať najskôr v apríli 2022, pretože čaká na revíziu nariadenia Rady EÚ a Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci EÚ 2021-2027," uzavrel odbor komunikácie MIRRI.