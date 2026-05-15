MIRRI odmieta kritiku Slovensko.Digital pre obnovu Slovensko.sk
Bratislava 15. mája (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR odmietlo tvrdenia Slovensko.Digital v súvislosti s utajovanou obnovou portálu Slovensko.sk. Občianske združenie podľa vyjadrenia ministerstva pre TASR opäť stavia verejnú kritiku na domnienkach, mediálnych skratkách a účelových interpretáciách.
„Rezort informatizácie sa pri svojich krokoch opiera o znalecké posudky, upozorňujúce na vážne riziká spojené so stavom portálu Slovensko.sk. Žiaden štátny orgán si nemôže dovoliť takéto odborné závery ignorovať len preto, že ich niekto vo verejnom priestore spochybňuje, prípadne by ich závery takémuto orgánu nevyhovovali,“ uviedol odbor komunikácie MIRRI.
Takéto konanie podľa ministerstva neumožňuje zákon - ak už posudok existuje, nie je možné ho ignorovať bez toho, aby ho spochybnila iná vyššia inštancia alebo súd. Aj preto MIRRI nechalo vypracovať vlastný posudok na Žilinskej univerzite, ktorý ale potvrdil väčšinu záverov posudku od Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).
„To, že systém dnes funguje, neznamená, že riziká neexistujú. Naopak, je to výsledok obrovského nasadenia tímov v NASES a opatrení, ktoré priebežne realizujú, aby zabránili zlyhaniu systému a udržali služby pre občanov v prevádzke,“ upozornilo MIRRI. Možnosti takéhoto „plátania“ sú však podľa neho obmedzené a nie je to systémové riešenie.
MIRRI odmietlo aj tvrdenia o porušovaní zákona o utajovaných skutočnostiach. Poznamenalo, že neobjednáva služby ani neuzatvára zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk. „Nie je možné utajovať cenu alebo parametre niečoho, čo v tomto momente neexistuje. Jediným dokumentom MIRRI v režime limitovanej informácie bol znalecký posudok, pričom rezort už z neho sprístupnil maximum možných informácií a je verejne dostupný,“ poukázalo ministerstvo.
Zároveň zdôraznilo, že bezpečnosť a odolnosť kritickej infraštruktúry štátu nemožno posudzovať ľahkovážne ani pod tlakom verejných kampaní. Štát má podľa MIRRI povinnosť chrániť systémy, od ktorých závisia milióny úradných úkonov ročne, a nie vystavovať ich zbytočným rizikám len preto, aby vyhovel „aktivistickému tlaku alebo mediálnym očakávaniam.“
Ministerstvo tiež pripomenulo, že od začiatku verejne deklarovalo, že všetky kroky musia byť zákonné a obhájiteľné. Práve preto boli prvé obstarávacie procesy prehodnotené a zastavené, a preto dodnes neexistuje žiaden výdavok alebo zmluva súvisiace s uznesením vlády o potrebe sanácie portálu Slovensko.sk. „Ak niekto tvrdí, že rezort obchádza pravidlá, ignoruje elementárny fakt, že MIRRI postupovalo presne opačne - pri prvých pochybnostiach procesy zastavilo,“ dodalo ministerstvo.
Slovensko.Digital vo štvrtok (14. 5.) informovalo, že vyzvalo vládu, aby bezodkladne konala vo veci utajovanej obnovy portálu Slovensko.sk. Obnova portálu podľa neho nesmie pokračovať spôsobom, ktorý obchádza zákonné pravidlá, znemožňuje verejnú kontrolu a vytvára riziko ďalších právnych aj finančných následkov pre štát. Pripomenulo, že MIRRI vo februári požiadalo vládu o peniaze na obnovu údajného „havarijného stavu“ Slovensko.sk. Žiadosť opieralo o utajované posudky, ktoré verejnosť ani odborná komunita nemohli skontrolovať.
