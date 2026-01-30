< sekcia Ekonomika
MIRRI odmietlo obvinenia pri 58-miliónovej výzve, zvažuje právne kroky
Hargaš z PS v minulosti kritizoval zrušenie výzvy, v ktorej mali podľa rezortu získať podporu viaceré firmy so sídlom na rovnakej adrese, jednoosobové spoločnosti či subjekty s daňovými nedoplatkami.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR odmietlo obvinenia opozičných poslancov PS. Podľa nich sa objavili závažné podozrenia z netransparentného postupu a možného ovplyvňovania hodnotenia projektov vo výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie za 58 miliónov eur. Rezort obvinenia označil za nepravdivé a avizoval, že zvažuje právne kroky.
Poslanec NR SR Ján Hargaš (PS) v minulosti kritizoval zrušenie výzvy, v ktorej mali podľa rezortu získať podporu viaceré firmy so sídlom na rovnakej adrese, jednoosobové spoločnosti či subjekty s daňovými nedoplatkami. Ministerstvo tvrdí, že výzvu zrušilo práve z dôvodov netransparentnosti a reputačných rizík. „Rozdiel bol asi v tom, že bolo niečo pravdy na rečiach, že je na niektorých projektoch osobne (Hargaš) zainteresovaný,“ uviedlo MIRRI v stanovisku s tým, že takúto vedomosť nemá.
MIRRI pripustilo, že výzva na digitálnu transformáciu „nie je ideálna“, no je podľa neho nastavená tak, aby sa do nej zapájali firmy, ktoré reálne realizujú výskum. Rezort zároveň uviedol, že umožňuje refundovať aj už vynaložené náklady a verí, že výzva bude úspešná.
Ďalšie tvrdenia opozície označilo ministerstvo za „smiešne a absurdné“ a uviedlo, že neboli predložené žiadne dôkazy. Podľa MIRRI sa v rámci zákonných možností preverovali osobné väzby a možné konflikty záujmov uchádzačov, pričom subjekty mohli byť vylúčené iba na základe splnenia alebo nesplnenia zákonných podmienok výzvy. Rezort zároveň uviedol, že nemôže potvrdiť ani vylúčiť, či podporu získa firma s väzbou na poslanca Hargaša.
