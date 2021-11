Osem projektov súčasnej kultúry a umenia bude finančne podporených

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí osem projektov súčasnej kultúry a umenia sumou takmer 1,4 milióna eur. Financie idú zo štátneho rozpočtu a grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). TASR o tom informoval odbor komunikácie MIRRI SR.



"Kultúra a umenie patria medzi oblasti najviac zasiahnuté dopadmi pandémie. Uvedomujeme si, v akej zložitej situácii sa umelci, organizátori podujatí a ďalší pracovníci v kreatívnom priemysle ocitli. Z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru teraz podporíme ďalších osem projektov, ktoré pomôžu prinavrátiť kultúru a umenie do našich životov," povedala šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Grant získali občianske združenia literarnyklub.sk, Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, BRAK, Solamente Naturali, Post Bellum SK ako aj Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho, ale tiež Slovenská národná galéria a spoločnosť Pohoda festival.



Išlo o tretiu výzvu programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Do výzvy prišlo spolu 73 žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 12,6 milióna eur. Uchádzať sa o grant od 50.000 do 200.000 eur mohli verejné, súkromné, komerčné aj nekomerčné subjekty a mimovládne organizácie. Výzva bola vyhlásená 30. októbra 2020 a trvala do 25. februára 2021.