MIRRI oznámilo smart projekt, prinesie AI nástroje aj menej byrokracie
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa zapojilo do česko-slovenského projektu Urbanity SmartForm, ktorý má priniesť moderné digitálne riešenia do fungovania samospráv a znížiť administratívnu záťaž. Projekt povedie české Ministerstvo pro místní rozvoj ako hlavný partner. V piatok o tom informovalo MIRRI.
Projekt bol schválený v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 a realizovať sa bude počas 24 mesiacov. MIRRI bude na slovenskej strane zohrávať kľúčovú úlohu pri koordinácii aktivít a zavádzaní inovácií do praxe.
Projekt má zjednodušiť orientáciu úradníkov v administratíve a zefektívniť ich každodennú agendu. Pomôcť má napríklad virtuálna AI asistentka, ktorá bude asistovať pri práci s legislatívou či príprave rozvojových projektov. Samosprávy zároveň získajú prístup k interaktívnej platforme dobrej praxe, fungujúcej ako „trhovisko riešení“. Tá im umožní využívať overené príklady z praxe a predchádzať duplicite či zbytočným investíciám.
„Tento projekt jasne ukazuje, že digitalizácia má konkrétny prínos pre mestá a obce. Pomáha im pracovať efektívnejšie, robiť lepšie rozhodnutia a zároveň šetriť verejné financie. Pre MIRRI je dôležité, že sme pri tom ako partner od začiatku a môžeme prispieť k tomu, aby moderné riešenia fungovali aj v slovenských regiónoch,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Súčasťou projektu bude aj technologický radar pre samosprávy, ktorý poskytne prehľad o dostupných inováciách a pomôže znižovať riziká pri investovaní do nových technológií. Pribudnúť má aj inteligentný chatbot pre občanov, cez ktorý budú môcť navrhovať zlepšenia či komunitné projekty. Projekt počíta aj s prepojením verejnej správy, akademického sektora a súkromných firiem prostredníctvom hackathonov a odborných podujatí.
Vedúcim partnerom projektu je české Ministerstvo pro místní rozvoj, ktoré po prvýkrát v histórii programu Interreg koordinuje spoločný projekt pre oba štáty. Financovanie je rozdelené rovnakým dielom medzi Slovensko a Česko.
