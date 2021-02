MIRRI: Plánujeme vyhlásiť tri eurofondové výzvy na regionálny rozvoj

Bratislava 3. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje do apríla tohto roku vyhlásiť tri eurofondové výzvy. Uviedol to pre TASR Andrej Ďuríček z odboru komunikácie rezortu v reakcii na apel Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) čerpať európske peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



Vicepremiérka a šéfka MIRRI Veronika Remišová (Za ľudí) podľa Ďuríčka opakovane zdôrazňuje odhodlanie bojovať o každé euro z eurofondov. Práve IROP, ktorý prešiel od októbra 2020 pod toto ministerstvo, je podľa neho dobrým príkladom.



Ďuríček poznamenal, že tento operačný program pokrýva obrovské množstvo oblastí regionálneho rozvoja. Výsledkom nejednotného postupu pri vyhlasovaní výziev v jednotlivých oblastiach však boli neraz pridelené financie tam, kde to nebolo potrebné.



Upozornil, že s manažovaním IROP boli dlhoročné problémy a výsledkom bolo, že k 1. októbru 2020 bolo z tohto programu vyčerpaných len okolo 25 % prostriedkov. Teda za vyše šesť rokov programového obdobia sa nedokázala vyčerpať ani štvrtina a v roku 2018 Slovensko prišlo o takmer 39 miliónov eur.



MIRRI zaviedlo v regionálnom programe štyri desiatky zmien a opatrení s cieľom zjednodušiť a urýchliť čerpanie. "Výsledkom je, že za minulý rok Slovensko z regionálneho projektu neprišlo ani o euro," zdôraznil Ďuríček. Rezort tiež vykonal "veľkú finančnú inventúru", do ktorej zapojilo všetkých VÚC a mestských funkčných oblastí a požiadalo ich o predloženie zoznamu aktivít, ktoré sú reálne realizovateľné do konca roka 2023.



"Identifikovali sme sedem kľúčových oblastí - budovanie a rekonštrukcie ciest, budovanie cyklotrás, rozvoj verejnej osobnej dopravy, infraštruktúry sociálnych služieb, materských škôl, stredných škôl a prvkov zelenej infraštruktúry. Pre týchto sedem oblastí pripravujeme v blízkej budúcnosti tri výzvy," avizoval Ďuríček. Koncom februára plánujú vyhlásiť výzvu pre rozvoj prvkov zelenej infraštruktúry, v marci výzvu pre sociálnu a školskú infraštruktúru a v apríli pre dopravnú infraštruktúru.



Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák informoval o znepokojení združenia z toho, že už rok neboli zverejnené výzvy v rámci IROP, ktoré mali pomôcť s materskými školami, sociálnymi zariadeniami, pri vodovodoch, kanalizáciách a zelenej infraštruktúre. Táto pasivita podľa ZMOS-u nepomáha nikomu, znižuje čerpanie eurofondov, spomaľuje naštartovanie ekonomického rastu investíciami a obmedzuje rozvoj tam, kde je nevyhnutný.