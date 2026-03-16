MIRRI: Počet absolventov projektu Digitálni seniori presiahol 66.000
Projekt pomáha staršej generácii získať základné digitálne zručnosti a lepšie sa orientovať vo svete moderných technológií.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Digitálni seniori vstúpili do svojej najintenzívnejšej fázy. Na Slovensku je už cez 66.000 absolventov a aktuálne sa školí na viac ako 1300 miestach po celom Slovensku. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) v Pezinku v pondelok osobne odovzdal tablety ďalším absolventom projektu. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Pezinok je len jedným z mnohých miest, kde seniori získavajú digitálne zručnosti. Školí sa prakticky po celom Slovensku a tempo je dnes najvyššie od začiatku projektu. Každý týždeň pribúda približne 1500 až 2000 nových absolventov, čo robí z projektu jeden z najväčších vzdelávacích programov pre seniorov v histórii Slovenska,“ uviedol Migaľ.
Projekt pomáha staršej generácii získať základné digitálne zručnosti a lepšie sa orientovať vo svete moderných technológií. Seniori po úspešnom absolvovaní kurzu získajú tablet, aby mohli nadobudnuté zručnosti ďalej využívať aj v každodennom živote. Podľa ministra projekt prináša aj širšiu spoločenskú zmenu.
„S trochou nadsádzky môžeme povedať, že na Slovensku vychovávame novú generáciu seniorov, ktorí sa nestratia v digitálnom svete. Seniorov, ktorí dokážu zostať v kontakte s rodinou a priateľmi aj online, vybavia si množstvo vecí cez internet a dokážu sa lepšie brániť aj voči rôznym podvodom v digitálnom priestore,“ poznamenal minister.
Cieľom projektu Digitálni seniori je do polovice roka 2026 vyškoliť približne 100.000 seniorov a znevýhodnených osôb v základných digitálnych zručnostiach. Absolventi sa počas kurzov učia pracovať s tabletom, využívať internet, komunikovať online či bezpečne sa pohybovať v digitálnom prostredí. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR.
„Dôležitosť aktívneho starnutia je nepopierateľná. Som presvedčený, že digitálne zručnosti pomáhajú seniorom držať krok s moderným svetom. Aj preto je projekt Digitálni seniori taký dôležitý,“ dodal Migaľ.
