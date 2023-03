MIRRI podľa Hlasu-SD porušuje infozákon

Bratislava 14. marca (TASR) - Strana Hlas-SD podala podnet voči ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej (Za ľudí) pre porušovanie infozákona, informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v utorok reagovalo, že išlo o technickú chybu.



"Pani Remišová sa transparentnosťou oháňa, iba keď jej to vyhovuje, sama však už tretí mesiac porušuje infozákon a nezverejňuje vystavené objednávky a uhradené faktúry svojho ministerstva," upozornil poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Richard Raši.



Na porušovanie infozákona, ktorý každej inštitúcii pracujúcej s verejnými zdrojmi prikazuje na svojom webovom sídle zverejňovať vystavené objednávky do desiatich pracovných dní a uhradené faktúry do 30 dní, upozornil vo štvrtok (9. 3.) Rašiho asistent Martin Dorčák, uviedla Medveď Macíková. V noci z piatka (10. 3.) na sobotu (11. 3.) sa na webstránke MIRRI objavil súbor s vystavenými objednávkami. Uhradené faktúry však neboli zverejnené ani v pondelok (13. 3.) o 9.00 h.



"Keďže rezort pani Remišovej nakupuje luxusný nábytok za desaťtisíce eur, verejná kontrola je mimoriadne potrebná. Preto sme pani ministerku Remišovú vyzvali, aby zjednala nápravu, a zároveň sme podali podnet na okresný úrad," uzavrel Dorčák.



Rezort investícií na uvedené obvinenia reagoval, že na svojom webovom sídle štandardne zverejňuje prehľad uhradených faktúr a vystavených objednávok v zákonných lehotách. A to na základe údajov vo svojom ekonomickom systéme.



V súvislosti s nedávnou implementáciou nového centrálneho ekonomického systému, ktorý je v správe Ministerstva financií (MF) SR, MIRRI upozornilo MF, že došlo k technickým problémom so spracovávaním a preklápaním niektorých údajov na webové sídlo, uviedol rezort investícií. Doplnil, že na to MIRRI uplatňuje dočasné náhradné riešenia a všetky potrebné informácie operatívne zverejňuje.



O problémoch s novým systémom bolo MF informované oficiálne, uviedlo MIRRI. Dodalo, že ide aj o problém niektorých iných štátnych inštitúcií a ministerstiev.