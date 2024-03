Zastavme korupciu: Rezort investícií pri novele o VO mierne ustúpil

Bratislava 27. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní sčasti vyhovelo výhradám. Pri stavebných prácach znížilo limit pre nezverejňovanie zákaziek do podpisu zmluvy na 800.000 eur. Pôvodne rezort navrhoval posunúť túto hranicu na 1,5 milióna eur. V reakcii na vládou schválený návrh to uviedla Nadácia Zastavme korupciu. Pod jej hromadnú pripomienku k novele sa podpísalo 7000 ľudí.



Nová právna úprava má od júla tohto roka priniesť do verejného obstarávania viaceré zmeny, ktoré podľa MIRRI povedú k jeho zrýchleniu. Okrem iného majú vzrásť limity, do ktorých môžu úradníci zadať zákazku bez predošlého zverejnenia a stačí im len vybrať z troch cenových ponúk. Pri bežných tovaroch bude táto hranica 221.000 eur, pri stavebných prácach 800.000 eur.



"Tu MIRRI čiastočne ustúpilo pripomienkam trhu, keď pôvodne navrhovalo nezverejňovať stavebné zákazky až do 1,5 milióna eur. Pracovná verzia novely rátala dokonca so stropom 3 milióny eur. Aj po zmiernení však ide stále o niekoľkonásobné nárasty limitov oproti súčasnosti," upozornila nadácia s tým, že kontrolóri tieto zákazky budú môcť preveriť de facto až po podpise zmluvy. V súčasnosti môžu nákupy preveriť ešte pred uzatvorením.



Hlavným cieľom návrhu novely, ktorý v stredu schválila vláda, je urýchliť verejné obstarávania a posunúť Slovensko dopredu. Po rokovaní kabinetu to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD), ktorého rezort návrh pripravil. Idea na legislatívne zmeny podľa neho nevznikla na ministerstve, ale išlo o požiadavku samospráv, primátorov a starostov, ktorí majú problém so súčasnými pravidlami verejného obstarávania.