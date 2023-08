MIRRI sa s inštitúciami dohodol na digitalizácii životných situácií

Bratislava 16. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a so Sociálnou poisťovňou (SP) zmluvy o financovaní zavádzania digitalizácie životných situácií. V stredu o tom informoval rezort investícií, podľa ktorého je cieľom lepšie prepojiť procesy medzi jednotlivými rezortmi a inštitúciami.



"Robíme dôležité kroky, aby sme urýchlili zavádzanie digitalizácie životných situácií a prinášali našim občanom moderné elektronické služby štátu. Nebolo by to možné bez kooperácie s ostatnými rezortmi a inštitúciami. Podpis zmlúv s našimi partnermi otvára kľúčovú spoluprácu pri zavádzaní životných situácií a zefektívnení už existujúcich služieb. Sme teda opäť o kúsok bližšie k tomu, aby služby štátu fungovali na úrovni zodpovedajúcej 21. storočiu," povedal minister informatizácie Peter Balík.



Prvým míľnikom spolupráce bude prepojenie služieb na úrovni životnej situácie pomocou interaktívneho návodu. Súvisiace služby budú mať spoločný návod, v rámci ktorého budú logicky zoradené na ústrednom portáli verejnej správy a na vlastných portáloch organizácií.



Spolupráca MIRRI SR s inštitúciami sa týka životných situácií, ako napríklad strata a hľadanie zamestnania, uzavretie manželstva, odchod do dôchodku, presťahovanie, choroba, úmrtie a dedičské konanie. Ide o prvé dve inštitúcie z celkového počtu 14, s ktorými bude rezort investícií postupne uzatvárať zmluvy. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR postupne spustí 16 digitalizovaných životných situácií.



SP v stredu zároveň oznámila, že do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) pridala ďalších šesť funkcionalít, medzi ktoré patrí napríklad prehľad vyplatených nemocenských dávok. "Po zavedení elektronickej PN v rámci 'Som chorý, mám chorého člena rodiny' je tou najdôležitejšou, na ktorej spolupracujeme, Odchod do dôchodku, ako aj Strata a hľadanie zamestnania a Administratívny chod podniku," uviedol generálny riaditeľ SP Michal Ilko.