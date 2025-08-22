< sekcia Ekonomika
MIRRI podpísalo 29 zmlúv vo výške 30,7 mil. eur určených pre regióny
Bratislava 22. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo ďalších 29 zmlúv na nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej sume viac ako 30,7 milióna eur. Tieto peniaze pôjdu do regiónov, pričom podporené projekty z eurofondov v rámci Programu Slovensko budú zamerané najmä na rozvoj škôl, ciest, kultúry, cestovného ruchu či športovísk vo všetkých krajoch Slovenska. V piatok o tom informovalo MIRRI.
„Eurofondy nie sú len o stavbách, ale predovšetkým o živote ľudí. Investujeme do moderných škôl, ciest a športovísk, ale aj do kultúrnych priestorov, ktoré spájajú komunity. Som rád, že medzi nimi je aj rozsiahla rekonštrukcia Warholovho múzea v Medzilaborciach, ktoré sa vďaka podpore EÚ stane ešte atraktívnejším miestom pre návštevníkov aj obyvateľov či obnova Župného domu v Trenčíne, ktorý sa premení na reprezentatívny kultúrny priestor v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš.
V Prešovskom kraji, napríklad vo Svidníku bude vyčlenených 1,66 milióna eur na modernizáciu Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm. Gen. L. Svobodu. V Medzilaborciach pôjde o rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola za 7,55 milióna eur, čím sa podporí rozvoj kultúrneho cestovného ruchu na hornom Zemplíne. Najvyššiu čiastku v Žilinskom kraji vo výške 742.000 eur predstavuje modernizácia Základnej školy Aurela Stodolu v Martine. Na rozvoj analytických a strategických kapacít v piatich regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a prípravu integrovaných územných stratégií pôjde celkovo 672.000 eur.
V rámci Nitrianskeho kraja MIRRI cez eurofondy podporí sumou 2,54 milióna eur novostavbu školských dielní pri Strednej odbornej škole technickej v Komárne. Na modernizáciu miestnych komunikácií v Golianove zase pôjde 189.000 eur a na rekonštrukciu mosta v obci Starý hrádok celkovo 555.000 eur. Banskobystrickému kraju výrazne pomôže dobudovanie stokovej siete (prvá etapa) v obci Stará Kremnička, pričom 1,95 milióna eur je určených na kanalizáciu a zlepšenie životného prostredia v tejto obci.
V prípade Trenčianskeho kraja dostane napríklad obec Kanianka 518.000 eur na revitalizáciu amfiteátra a jeho okolia alebo mesto Trenčín využije 4,25 milióna eur na premenu historickej budovy Župný dom na kultúrny priestor. Rovnako aj Trnavský kraj, a to napríklad mesto Trnava dostane 1,75 milióna eur na modernizáciu chodníkov v obytnom súbore Generála Goliana a mesto Smolenice zase 269.000 eur na nový športový areál s multifunkčným ihriskom a skateparkom.
