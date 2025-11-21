< sekcia Ekonomika
MIRRI podpísalo Deklaráciu o európskej digitálnej suverenite
Pre Slovensko to znamená suverénny prístup k európskym zdrojom na rozvoj týchto oblastí a ochranu citlivých dát ľudí aj firiem.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek podpísal Deklaráciu o európskej digitálnej suverenite. Slovensko sa tak pridalo k iniciatíve vedúcich európskych krajín na posilnenie digitálnej nezávislosti Európy.
„Európa musí mať kontrolu nad vlastnými dátami a technológiami. Podpisom tejto deklarácie sa Slovensko stáva súčasťou strategickej iniciatívy, ktorá nám umožní rozvíjať umelú inteligenciu a digitálne služby podľa našich hodnôt a pravidiel. Pre slovenské firmy a inštitúcie to znamená prístup k spoľahlivým európskym cloudovým riešeniam a investíciám do technológií, ktoré posilnia našu konkurencieschopnosť. Zároveň ide o začiatok pozitívnej diskriminácie európskych podnikov pri ich zapájaní do digitálnej transformácie Európskej únie,“ uviedol Štefánek.
Deklarácia o európskej digitálnej suverenite otvára podľa MIRRI cestu k strategickým investíciám do kľúčových technológií, ako je umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, satelitné systémy či cloudové služby. Pre Slovensko to znamená suverénny prístup k európskym zdrojom na rozvoj týchto oblastí a ochranu citlivých dát ľudí aj firiem.
Štefánek dodal, že SR podporuje úsilie o posilnenie európskych kapacít v oblasti umelej inteligencie, cloudu a kritických digitálnych technológií a krajina je pripravená zapojiť sa aj do spoločných európskych projektov. „Pre MIRRI je kľúčové, aby verejný sektor aj podniky mali prístup k bezpečným, kvalitným a konkurencieschopným európskym technológiám,“ uzavrel.
