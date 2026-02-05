< sekcia Ekonomika
MIRRI podpísalo zmluvy na nenávratné príspevky z eurofondov
Podpora smeruje do modernizácie škôl, obnovy verejných a zelených priestorov, športovej a cyklistickej infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku za takmer osem miliónov eur z Programu Slovensko 2021 - 2027. Podpora smeruje do modernizácie škôl, obnovy verejných a zelených priestorov, športovej a cyklistickej infraštruktúry. Najväčší balík, viac ako tri milióny eur, ide na rekonštrukcie cesty druhej triedy v Považskej Bystrici, ktorá je dôležitou dopravnou tepnou regiónu, informovalo vo štvrtok MIRRI.
„Eurofondy majú zmysel vtedy, keď ich ľudia cítia v každodennom živote. Som veľmi rád, že rekonštrukcia cesty v Považskej Bystrici v hodnote viac ako tri milióny eur prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu pre tisíce obyvateľov regiónu,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Popri veľkých investíciách boli podporené aj desiatky menších projektov, ktoré zlepšujú kvalitu škôl, verejných priestorov a rozširujú možnosti aktívneho trávenia voľného času. Príkladom je modernizácia Základnej školy Pieninská v Banskej Bystrici, ktorá dostane z eurofondov 630.000 eur, či rekonštrukcia mosta cez rieku Hornád v okrese Spišská Nová Ves za takmer 600.000 eur.
