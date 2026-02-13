< sekcia Ekonomika
MIRRI podpísalo zmluvy na sedem eurofondových projektov
Umluvy sú v celkovej výške viac ako 9,2 milióna eur z Programu Slovensko 2021 - 2027.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulých dňoch sedem zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške viac ako 9,2 milióna eur z Programu Slovensko 2021 - 2027. Podpora smeruje do školstva, dopravnej infraštruktúry aj rozvoja cyklodopravy, informovalo v piatok MIRRI.
Najvyššie investície, spolu 6,6 milióna eur, idú na cyklocestu Šajdíkove Humence - Šaštín-Stráže a na Ponitriansku cyklomagistrálu. „Každý z týchto projektov má konkrétny dosah na kvalitu života ľudí v regiónoch. Je skvelé, že podporu získali nielen veľké investície, ako sú cyklomagistrály či cyklotrasy, ale aj menšie, no veľmi praktické projekty - napríklad modernizácia miestnej komunikácie vo Vranove nad Topľou za takmer 765.000 eur,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Okrem týchto akcií získala v Bratislavskom kraji 880.000 eur Základná školy Trnková v Bratislave - Jarovciach na vybudovanie chýbajúcej telocvične, jedálne a kuchyne. V Trnavskom kraji smeruje 194.000 eur na rekonštrukciu školských dielní Spojenej školy Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede.
Modernizácia miestnej komunikácie vo Vranove nad Topľou v Prešovskom kraji bude podporená sumou 763.000 eur. Rovnako v Prešovskom kraji dostane obec Kečkovce na modernizáciu obecného mosta a výstavbu chodníka 217.000 eur a v Košickom kraji získalo podporu mesto Rožňava na rekonštrukciu Námestia baníkov a Šafárikovej ulice, a to spolu 561.0000 eur.
