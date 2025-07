MIRRI podpísalo zmluvy pre ďalších 24 regionálnych projektov

Bratislava 11. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulých dňoch zmluvy v celkovej hodnote takmer 23 miliónov eur. Finančnú podporu získalo spolu 24 projektov. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie MIRRI.



Komplexnej obnovy za 5,5 milióna eur sa napríklad dočká historická budova radnice na Mariánskom námestí v Žiline. „Cieľom je dať po poriadku statiku budovu aj technický stav a prispôsobiť ju súčasným požiadavkám,“ priblížil komunikačný odbor. Ešte približne o dva milióny eur viac bude použitých v Krupine na modernizáciu ciest II/526 a II/527 s cieľom zvýšenia bezpečnosti.



„Keď opravíme most, deti sa dostanú bezpečnejšie do školy a dospelí do práce. Keď zrekonštruujeme radnicu alebo kultúrny dom, ľudia sa tam môžu opäť stretávať pri svadbách, oslavách či verejných podujatiach. A keď modernizujeme školu, neinvestujeme len do stien a lavíc, ale do budúcnosti našich detí. Presne takéto zmysluplné projekty chceme aj naďalej podporovať,“ poznamenal minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).