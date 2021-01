Rezort informatizácie buduje štátne IT, hľadá kvalitných odborníkov

Bratislava 22. januára (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR hľadá kandidáta na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie informačných technológií verejnej správy (SITVS). Rezort plánuje okrem toho vybudovať aj kompletne nový tím odborníkov práve pod touto sekciou. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.



„Na budovaní kvalitného a transparentného štátneho IT nám mimoriadne záleží. Dokazujeme to mnohými opatreniami, ktoré postupne zavádzame. Dôležití sú však aj ľudia, ktorí dokážu štátne IT zodpovedne riadiť. V štátnom IT potrebujeme kvalitných a skúsených manažérov so zanietením meniť veci k lepšiemu," skonštatovala ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



Pozícia generálneho riaditeľa SITVS si podľa ministerstva vyžaduje dlhoročnú prax v IT sektore a zároveň manažérske skúsenosti a schopnosti. Určujúce sú tiež analytické, koncepčné a strategické myslenie, ale aj predstava, ako štátne IT neustále rozvíjať a posúvať vpred tak, aby kvalitne slúžilo občanom. Kandidáti sa môžu hlásiť do 1. februára 2021. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 sa môže proces výberu mierne upraviť, o čom bude rezort kandidátov včas informovať. Dátum prihlasovania sa do výberového konania je však fixný.



Generálny riaditeľ SITVS koordinuje architektúru informačných systémov celej verejnej správy, tvorbu metodík a usmernení pre e-Government, ako aj vydávanie štandardov pre IT systémy verejnej správy. Rovnako sleduje stav a hodnotí rozvoj informatizácie spoločnosti a informačných technológií. Okrem toho usmerňuje a schvaľuje koncepcie rozvoja IT, koordinuje správu domény .sk a budovanie IT systémov na národnej aj medzinárodnej úrovni.



Zároveň je na ministerstve pod SITVS pripravené vytvorenie kompletne nového tímu IT odborníkov. Ten bude riadiť rozvoj a prepojenie kľúčových IT systémov tak, aby ľudia vybavili so štátom všetko, čo potrebujú rýchlo, jednoducho a plynulo. Práca tohto tímu podľa MIRRI zásadne zmení komunikáciu štátu s občanmi a jeho členovia tak budú môcť priamo formovať kvalitnejšie a efektívnejšie služby štátu pre všetkých.