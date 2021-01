Poskytovatelia sociálnych služieb majú aktivované e-schránky

Bratislava 11. januára (TASR) – Poskytovatelia sociálnych služieb majú od pondelka aktivované elektronické schránky, komunikovať so štátom teda už vedia on-line. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Poskytovatelia sociálnych služieb tak môžu podľa MIRRI pružnejšie reagovať na jednotlivé schémy pomoci poskytované štátom, napríklad v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Podľa dát rezortu práce existuje v súčasnosti 2292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v odlišných oblastiach, ako napríklad zariadenie sociálnych služieb, prepravná služba a podobne. Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť samotná obec, alebo ňou zriadená rozpočtová či príspevková organizácia, ale môže ním byť aj neverejný poskytovateľ.



Ako ozrejmil rezort informatizácie, tí poskytovatelia, ktorí už e-schránkami disponujú, ich budú využívať naďalej ako doteraz. "E-schránka v postavení právnickej osoby bola zriadená a je aktivovaná len pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí doposiaľ žiadnu elektronickú schránku nevyužívali," vysvetlilo ministerstvo s tým, že existujú však aj výnimky. Prvú výnimku tvoria poskytovatelia sociálnych služieb v postavení fyzickej osoby, ktorí si v zmysle platného zákona o e-Governmente musia požiadať o zriadenie e-schránky sami. Druhou výnimkou sú organizačné jednotky, pre ktoré musia požiadať o zriadenie e-schránky ich zriaďovatelia.



Rezort informatizácie dodáva, že žiadosť o zriadenie e-schránky pre fyzickú osobu treba zaslať elektronicky alebo listinne s úradne overeným podpisom. Schránka následne bude do piatich pracovných dní zriadená.



"Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) novovytvorené elektronické schránky poskytovateľov sociálnych služieb aktivovala automaticky do 10 dní od ich zriadenia, čo v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ si elektronickú schránku aktivuje sám priamo vo svojej e-schránke," vysvetlil generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI Peter Kucer.



Štát bude s poskytovateľmi komunikovať len elektronicky a úradné rozhodnutia im už nebude posielať poštou. Na prístup do e-schránky však musia mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód a príslušné certifikáty. Štatutári takýchto organizácií by si preto podľa Kucera mali overiť, či majú v Registri právnických osôb uvedené správne údaje. "Ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky či ministerstvo vnútra, so žiadosťou o aktualizáciu údajov," dodal Kucer.



Všetky potrebné informácie rezort sprístupňuje aj na stránke slovensko.sk. Otázky zodpovie aj call centrum NASES, klásť ich možno aj cez kontaktný formulár cez helpdesk portálu slovensko.sk.