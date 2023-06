MIRRI pre kraje s EK dohodlo úvery na obnovu ciest, mostov a školstvo

Bratislava 14. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s Európskou komisiou (EK) dohodlo pre samosprávne kraje výhodné úvery za viac ako 60 miliónov eur, ktoré sú určené na obnovu ciest a podporu stredných odborných škôl (SOŠ). Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.



"Stav ciest druhej a tretej triedy je jedným z dlhodobo zanedbávaných problémov, ktorý priamo ovplyvňuje životy ľudí na celom Slovensku. Z nášho regionálneho programu IROP sme na riešenie tohto investičného dlhu nasmerovali už takmer pol miliardy eur a teraz prichádzame pre regióny s ďalšou účinnou formou pomoci v podobe zvýhodnených úverov. Úvery zo Slovak Investment Holding (SIH) sú jedným z účinných opatrení na efektívne dočerpanie eurofondov z nášho regionálneho programu," uviedol minister investícií Peter Balík.



Vyššie územné celky (VÚC) majú vďaka dohode medzi MIRRI a SIH možnosť získať výhodné úvery na projekty rozvoja dopravy a modernizáciu SOŠ. Na dopravné projekty je vyčlenených spolu 56,95 milióna eur. Krajské samosprávy môžu získať úvery na veľké, už pripravené projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest druhej a tretej triedy či mostov, na ktoré zatiaľ nezískali prostriedky z eurofondov či iných externých zdrojov. Na skvalitnenie SOŠ je cez úvery spolu určených 3,53 milióna eur.



IROP prostredníctvom SIH a National Development Fund II. poskytne návratné finančné prostriedky na úvery, ktorých výhodou je, že v porovnaní s bežne dostupnými bankovými produktmi sú výhodnejšie. Sú dlhodobé, s flexibilnou splatnosťou a s nízkym úročením len vo výške 1 %.



Úvery získajú VÚC už tento rok a finančné prostriedky na projekty musia využiť do konca roka 2025. Úver musia kraje čerpať najneskôr do 30. septembra 2023, pričom musia predložiť záväzný zoznam projektov, ktoré chcú z úveru uskutočniť. Následne musia najneskôr do 31. decembra tohto roka vyhlásiť verejné obstarávania na tieto projekty. Podrobnosti o výhodných úveroch pre kraje možno nájsť na webstránke SIH a v zmluve medzi MIRRI a SIH zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.



"V regionálnom programe IROP, za ktorý zodpovedá naše ministerstvo, sme prijali viaceré zásadné opatrenia, ktoré zrýchlia čerpanie starých eurofondov. Okrem úverov zo SIH je to napríklad pomoc regiónom s migračnou krízou, na čo sme presunuli 244 miliónov eur, a na pomoc domácnostiam v energokríze ide 76 miliónov eur. Vďaka našim účinným opatreniam máme spomedzi všetkých operačných programov najlepšiu prognózu dočerpať prostriedky a zazmluvnenosť projektov máme vysoko nad 100 %. Na to, aby sme eurofondy v našom programe zachránili, sme nasadili všetky odborné kapacity," doplnil Balík.



SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Hlavným cieľom SIH je podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch v SR.



National Development Fund II., a. s., je investičný fond v správe SIH, cez ktorý sa implementujú finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 až 2020.