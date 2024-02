MIRRI predkladá novelu, ktorá má zrýchliť verejné obstarávanie

Bratislava 8. februára (TASR) - Zrýchliť procesy, odbúrať nadmernú byrokraciu a pomôcť obstarávateľom. To sú hlavné ciele návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a predkladá ho do medzirezortného pripomienkového konania. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o novele informoval šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).



Novela podľa MIRRI prinesie viacero kľúčových opatrení. Prvým je zmena limitov pre jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní. V súčasnosti môže obstarávateľ mimo zákona nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 10.000 eur. Po novom sa má tento limit zdvihnúť na 50.000 eur. Únia limit v tomto prípade nedefinuje, podľa Rašiho ide približne o európsky priemer.



Kontrola podľa ministra zostane zachovaná. Obstarávateľ je povinný zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Všetci obstarávatelia, okrem obcí a miest do 2000 obyvateľov, ktoré nemajú zriadené oficiálne webové sídlo, budú povinní zverejňovať aj objednávky a faktúry.



Zámerom návrhu je odstránenie tzv. goldplatingu, podčiarkol Raši. Ponechané tak zostanú len limity, ktoré vyžaduje EÚ. Navýšia sa limity pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky, a to z 800.000 eur na 1,5 milióna eur. Pri tovaroch a službách bude limit 221.000 eur. Aby sa verejné obstarávanie čo najviac urýchlilo, vypustiť sa má inštitút žiadosti o nápravu, ktorý smernice EÚ nevyžadujú.