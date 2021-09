MIRRI predstavilo projekty na zlepšenie života rómskych komunít

Bratislava 10. septembra (TASR) – Päť projektov na zlepšenie života rómskych komunít si rozdelí granty v celkovej sume 4,3 milióna eur. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Peniaze pôjdu z nórskych grantov a použiť sa majú na zlepšenie zdravia, možností bývania, vzdelávania a zamestnanosti v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).



Grant na projekty získali Združenie mladých Rómov, obec Betlanovce, mesto Lučenec, nezisková organizácia Projekt DOM.ov a Armáda spásy.



Združenie mladých Rómov dostane viac než 950.000 eur. Jeho projekt sa volá Centrum príležitostí Valaská – Rozvoj multifunkčného centra inklúzie. Zámerom je rozšíriť sociálne služby pre marginalizovanú komunitu a ľudí vo Valaskej (okres Brezno) a okolí a posilniť rôzne vzdelávacie aktivity.



Obec Betlanovce (okres Spišská Nová Ves) dostane vyše 970.000 eur na svoj projekt s názvom Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce. "Cieľom je vybudovať nové centrum sociálnych služieb pre MRK. Centrum sa má venovať všetkým vekovým kategóriám, od detí až po dospelých," napísalo MIRRI s tým, že okrem iného bude centrum poskytovať aj kurzy a poradenstvo v rôznych oblastiach života.



Mesto Lučenec dostane z grantov 749.000 eur na projekt Spájame sa pre viac príležitostí. Peniaze poslúžia na zlepšenie postavenia Rómov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a predchádzania diskriminácie.



Nezisková organizácia Projekt DOM.ov dostane grant vo výške okolo 776.000 eur na projekt s názvom Inkluzívne susedstvá. Projekt má zlepšiť kvalitu života ľudí žijúcich v MRK vytvorením nových funkčných štvrtí v Kecerovských Kostoľanoch, Vtáčkovciach, Boliarove, Bačkove a Bôrke (Košický kraj).



Občianske združenie Armáda spásy dostane 842.000 eur na odstraňovanie prekážok pri začleňovaní Rómov do života väčšinovej spoločnosti.



Výzvu vyhlásili ešte začiatkom septembra minulého roka, otvorená bola do polovice januára tohto roka. Požiadať o grant od 200.000 eur až do jedného milióna eur mohli verejné či súkromné subjekty a komerčné alebo nekomerčné mimovládne organizácie. Spolu rezort dostal 32 žiadostí o podporu v celkovej výške viac než 21 miliónov eur.



Na odstraňovanie chudoby a na inklúziu Rómov bolo celkovo vyčlenených vyše 17,6 milióna eur. Aktuálnych 4,3 milióna eur rozdeľuje MIRRI v rámci druhej výzvy, pri prvej sa rozdelilo takmer šesť miliónov eur medzi desať projektov. Vyhodnotenie v poradí tretej výzvy očakáva rezort v najbližších týždňoch.