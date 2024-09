MIRRI presunie 94 mil. eur do slovenských regiónov

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predstavilo dve nové výzvy, ktorými do regiónov presunie celkovo 94 miliónov eur v tomto roku. Informoval o tom vo štvrtok minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Ďalej uviedol, že v nasledujúcom roku by mohol byť objem finančných prostriedkov v rámci oboch výziev doplnený o ďalších celkovo 16 miliónov eur.



"Prvá je výzva na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku. Od dnes je možné reagovať na výzvu v objeme 60 miliónov eur, ktorá bude navýšená v roku 2025 o ďalších 10 miliónov eur. Ide o peniaze, ktoré sú určené na aktivity týkajúce sa rekonštrukcie či výstavby ihrísk, viacúčelových športových areálov, športových a telovýchovných objektov, či rekonštrukciu a tvorbu športovo-oddychových zón," priblížil Raši.



Tieto finančné prostriedky by mali byť určené pre všetky kraje okrem Bratislavského kraja so zámerom rozvoja menej rozvinutých regiónov. O konkrétnych projektoch a využití financií budú rozhodovať jednotlivé regióny, doplnil rezort investícií.



Druhá výzva v počiatočnom objeme 34 miliónov eur, ktorá by mohla byť v budúcom roku doplnená na celkovú hodnotu 40 miliónov eur, súvisí s podporou zručností, posilnením konkurencieschopnosti a hospodárskeho rast a budovaním kapacít. Výzva sa tak zameriava na prípravu vysokokvalifikovanej pracovnej sily v oblastiach, kde má región najväčší potenciál rozvíjať sa prostredníctvom výskumu, inovácií a technológií, pričom jej cieľom je podporiť realizáciu praktického vyučovania žiakov.