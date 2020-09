Pri čerpaní eurofondov v regiónoch by mali pomáhať experti

Bratislava 1. septembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje vytvárať nové tímy, ktoré majú podporovať žiadateľov ako pri čerpaní eurofondov, tak aj pri čerpaní peňazí zo štátneho rozpočtu na regionálny rozvoj. Pre TASR to uviedol Andrej Ďuríček z odboru komunikácie rezortu. Do tímov chcú zaradiť aj expertov z regiónov. Konkrétnejšie informácie o týchto tímoch prezradí ministerstvo na jeseň.



"Tímy budú vytvárané postupne, začneme na prelome rokov v tých regiónoch, kde sa riešia problémy komplexným prístupom a kde je tým pádom alokovaných najviac zdrojov," spresnil rezort. Vízia ministerstva je taká, že odborníci by mali byť schopní flexibilne podporovať projekty nielen vo svojom regióne, ale na celom území Slovenska.



O podporných tímoch pre eurofondové projekty hovorila šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) už koncom júla, jeden chce vytvoriť špeciálne pre hornú Nitru. Na jej tvrdenie však zareagovali regionálne rozvojové agentúry (RRA), ktoré kritizujú, že MIRRI "nosí drevo do lesa". "Kapacity v regiónoch máme, len miesto monológu nového ministerstva sa treba poobzerať po socioekonomických partneroch, ktorí už roky v regióne pracujú," uviedla riaditeľka RRA Kysuce Marta Sláviková. Podľa jej slov sa snažili nadviazať kontakt s ministerstvom, ale stretli sa len s nezáujmom.



MIRRI však uviedlo, že so zástupcami RRA rokovalo v júli. "Začiatkom augusta sme vyhlásili výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť aj RRA. Túto výzvu sme v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšili skoro päťnásobne. Z 214.000 eur v roku 2019 sme celkovú dotáciu od štátu pre neziskový sektor navýšili na 1,1 milióna eur," zareagoval rezort.



Sláviková sa tiež domnieva, že RRA sú zámerne prehliadané, lebo nová vládna garnitúra má pripravených vlastných ľudí na obsadenie postov odborníkov na podporu eurofondových projektov. "Chceme využiť skúsených odborníkov z regiónov a pokiaľ takýmito kapacitami disponujú RRA, veľmi radi tieto kapacity využijeme," deklaruje rezort s tým, že predpokladá, že sa RRA z podstaty svojej činnosti zapoja do prípravy integrovanej územnej stratégie (IUS) v regiónoch. Rezort tvrdí, že pre realizáciu RRA a iných subjektov v regiónoch otvára priestor práve prístupom "zdola-hore". "Nechceme centralizované plánovanie, ale odovzdávame túto kompetenciu regiónom, ktoré majú sami rozhodnúť o tom, kam chcú smerovať svoj rozvoj," uzavrel rezort.