Pri desiatich tlačivách zanikne povinnosť predkladať ich úradom

Bratislava 15. decembra (TASR) - Od nového roka nadobudne účinnosť novela zákona proti byrokracii, ktorá prinesie zníženie počtu tlačív, ktoré doteraz občania museli v úradoch opakovane predkladať. Ubudne ich zatiaľ desať druhov. Pripomenulo to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Teším sa, že môžem byť poslom dobrých správ pre občanov, ktorí od januára už nebudú musieť dokladovať na úradoch desať druhov rôznych výpisov a potvrdení v papierovej podobe. Predstavuje to až dva milióny kusov dokumentov. Vďaka tomu ľudia ušetria už v roku 2022 viac ako 19 miliónov eur," vyčíslila šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Pripomenula, že zákon však ráta s postupným zrušením 21 okruhov výpisov a potvrdení, čo prinesie úsporu 42 miliónov eur.



Od januára 2022 sa však zmena týka zatiaľ desiatich okruhov výpisov. "Zmeny sa týkajú matričných listín, ktoré budú oprávneným úradníkom sprístupnené formou elektronických výpisov. Vďaka tomu ľudia nebudú musieť nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte," skonštatoval rezort informatizácie s tým, že tieto zmeny sa pozitívne dotknú najmä žiadateľov o materskú dávku, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnohých ďalších konaní so štátom a samosprávou.



V ďalšej fáze dôjde k odbúraniu byrokracie v podnikateľskom prostredí, najmä pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov. "V tomto prípade už nebude potrebné dokladovať potvrdenia o IČO podniku alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii," ilustroval rezort.



V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nebude potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Advokáti po novom tiež nebudú musieť pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať ich postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce zase nebudú musieť predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.