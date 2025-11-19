< sekcia Ekonomika
MIRRI: Prioritou je pre regióny využitie peňazí na funkčné projekty
Ministerstvo reagovalo, že nálezy NKÚ sa týkajú najmä úvodného nastavovania integrovaných územných investícií v rokoch 2020 - 2021.
Autor TASR
Bratislava/Košice 19. novembra (TASR) - Prioritou je urobiť všetko pre to, aby regióny vedeli peniaze využiť na kvalitné a funkčné projekty a aby Slovensko o žiadne euro neprišlo. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR to uviedlo v reakcii na závery z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, podľa ktorého očakávané zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov prostredníctvom integrovaných územných investícií v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a meste Košice zatiaľ nenastalo.
Kontrola NKÚ poukázala okrem iného na meškanie implementácie, slabú koordináciu a len čiastočný strategický prínos schválených projektov v programovom období 2021 - 2027. Audit NKÚ bol zameraný na implementáciu nástroja na úrovni MIRRI a zároveň pilotne na úrovni KSK a udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice v období 2021 - 2024.
Ministerstvo reagovalo, že nálezy NKÚ sa týkajú najmä úvodného nastavovania integrovaných územných investícií v rokoch 2020 - 2021. „V tom čase sa celý mechanizmus tvoril prvýkrát a, žiaľ, nie všetko bolo nastavené správne. Tento proces už nie je možné spätne zmeniť. Súčasné vedenie ministerstva však tieto chyby nerelativizuje - berieme ich na vedomie a pracujeme s nimi,“ uviedol rezort pre TASR.
Napriek dedičstvu nedostatočného nastavenia sa však podľa neho regióny výrazne pohli dopredu. „Kým pri nástupe nového ministra bolo pripravených veľmi málo projektových zámerov, dnes (k 7. 11. 2025) ich máme viac ako 78 percent. Pomáhame územiam intenzívnou metodickou podporou, aby sa čerpanie zrýchlilo a aby nehrozilo riziko nevyužitia prostriedkov,“ uviedol rezort.
Ministerstvo vníma, že na začiatku nebolo jasne pochopené, čo majú integrované investície reálne priniesť. Zároveň pripomína, že projekty si pripravujú samotné územia a ministerstvo do ich výberu nevstupuje. „To, čo vieme ovplyvniť, je proces, koordinácia a podmienky. Preto sme ich v posledných mesiacoch spresnili a zjednodušili, aby boli pre regióny použiteľné v praxi,“ reagoval rezort. Doplnil, že pracuje na tom, aby v novom programovom období po roku 2027 bol integrovaný mechanizmus nastavený včas, jednoznačne a tak, aby sa podobné problémy neopakovali.
Strategické oddelenie magistrátu mesta Košice v reakcii na NKÚ uviedlo, že UMR Košice má spomedzi všetkých 18 UMR na Slovensku druhý najvyšší počet zazmluvnených projektov, tretí najvyšší počet schválených projektových zámerov a zároveň aj žiadostí o nenávratný finančný príspevok. „Väčšina výziev bola vyhlásených v roku 2024, tá posledná bola v roku 2025. V rámci toho, ako bolo nastavené súčasné programové obdobie čerpania eurofondov a vyhlasovanie výziev, UMR Košice patrí vo všetkých hodnotených ukazovateľoch k najlepším na Slovensku,“ uviedol magistrát. Zdôraznil tiež, že reálne možno žiadať o platbu z eurofondov až po ukončení kontroly verejného obstarávania. Mnohé z týchto kontrol trvajú aj niekoľko mesiacov, čo má vplyv aj na rýchlosť čerpania eurofondov.
