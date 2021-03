MIRRI: Pripomienky ZMOS-u sa budeme snažiť akceptovať

Bratislava 19. marca (TASR) - Pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sa bude snažiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR akceptovať rovnako, ako aj všetky iné vznesené pripomienky. Pre TASR to uviedol Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového odboru rezortu.



"Naším záujmom je viesť odbornú a prínosnú diskusiu s partnermi MIRRI o novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. So ZMOS-om má MIRRI dlhodobo konštruktívne a partnerské vzťahy a chceme v nich aj naďalej pokračovať," podotkol Ďuríček.



ZMOS vo štvrtok (18. 3.) informoval, že v pripravovanej novele zákona by viacero vecí zlepšil. Združenie požaduje napríklad priame zastúpenie samospráv v riadiacom výbore na úrovni každého najmenej rozvinutého okresu. Za dôležité tiež považuje, aby boli navrhovaní zástupcovia do riadiaceho výboru aj odborníkmi v oblasti regionálneho rozvoja či v súvisiacej sfére.



ZMOS takisto žiada precizovanie plánu rozvoja tak, aby zo zákona bolo zrejmé, že plán predstavuje hlavne súbor aktivít, ktoré nemôžu byť financované z podpory poskytovanej z fondov Európskej únie. Práve na financovanie týchto aktivít by mal slúžiť regionálny príspevok.



Združenie tiež poukázalo na to, že v znení zákona sa neuvádza, ako budú nové plány rozvoja, ktoré sa spravidla vypracujú na päť rokov, vyhodnocovať a v akej periodicite. "Považujeme za dôležité zakotviť, respektíve uviesť obdobie vyhodnocovania do paragrafového znenia, ktoré v navrhovanej novele zákona absentuje," poznamenal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.